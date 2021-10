NETGEAR dévoile le système de réseau mesh Orbi compatible avec le Wi-Fi 6E et supportant le sans fil 6GHz.



Les 18 derniers mois ont frappé le monde des réseaux grand public comme un tourbillon. Les fermetures, les changements d'habitudes de travail et l'essor du divertissement en continu (jeux et vidéos) ont mis la pression sur les réseaux sans fil domestiques comme jamais auparavant, un secteur qui se débat déjà sous le poids des appareils domestiques dits "intelligents" et d'un spectre disponible largement inchangé depuis le début des années 2000. C'est donc avec un certain soulagement qu'une nouvelle norme wifi est arrivée cette année pour répondre au double défi de l'encombrement de la bande passante et de la simultanéité des appareils connectés, une norme qui est maintenant déployée dans des catégories plus larges de produits de réseau grand public.







Aujourd'hui, les spécialistes des réseaux NETGEAR lancent le premier d'une nouvelle gamme de dispositifs de réseau maillé Wi-Fi 6E et, ce faisant, augmentent considérablement leurs capacités de réseau maillé pour 2022 et au-delà. Le kit Orbi Quad-band RBKE960 rejoint le Nighthawk RAXE500 en ajoutant de nouvelles opportunités de bande passante pour les réseaux domestiques sans fil des consommateurs en tirant parti du spectre 6 GHz récemment ouvert qui constitue la norme Wi-Fi 6E, posant ainsi les bases des cas d'utilisation de la prochaine génération, notamment la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le streaming vidéo 8K. Le kit sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur Netgear.com.



Why Wi-Fi 6E







En 2017, la Wi-Fi Alliance, organisme de pilotage et groupe de pression multinational pour tout ce qui concerne le sans-fil, a publié un rapport qui exposait les arguments en faveur d'une extension de l'utilisation du spectre à bande moyenne sans licence au-delà de 2,4 GHz et 5 GHz, citant une croissance attendue de 50 % des appareils sans fil, qui atteindront 12 milliards d’ici à 2020. L'explosion imprévue du travail à domicile et du divertissement à domicile au cours des 18 derniers mois n'a fait qu'accentuer ce besoin ; rien qu'aux États-Unis, les données en aval ont augmenté de 38 %, tandis qu'en amont, elles ont augmenté de 56 %.



En 2020 et 2021, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et d'autres régulateurs régionaux ont convenu d'ouvrir l'espace de fréquences autour de la bande 6 GHz. Dans certains cas, notamment aux États-Unis, cette ouverture a été très large ; jusqu'à 1,2 GHz de spectre supplémentaire - sept canaux de 160 MHz ou quatorze canaux de 80 MHz - est désormais disponible, sous réserve de certaines conditions. Ailleurs, les régulateurs ont été plus avares ; le Royaume-Uni et l'UE ont mis à disposition une bande de fréquences s'étendant seulement sur 480 MHz, soit trois canaux de 160 MHz. Mais il ne faut pas se voiler la face, une bande passante plus large est après tout une bande passante plus large.



Le nouveau spectre permet de quadrupler la largeur de bande effectivement disponible pour les réseaux sans fil grand public par rapport au Wi-Fi 5 vieillissant - mais toujours courant - grâce à des débits de données plus élevés et à une meilleure efficacité spectrale, ce qui contribue notamment à améliorer la gestion globale du trafic lorsqu'il est connecté à plusieurs dispositifs à faible transmission de données. La topologie réelle du réseau peut toutefois varier considérablement dans sa mise en œuvre, et c'est là que les développeurs et les fabricants de matériel tels que NETGEAR interviennent.



Orbi en bref







Les dispositifs de réseau maillé Orbi de NETGEAR sont parmi les plus appréciés dans l'espace grand public, notamment depuis l'adoption du Wi-Fi 6 en 2019. Comme son nom l'indique, Orbi met en œuvre une topologie Mesh transparente sur une large zone afin d'améliorer la couverture globale dans un immeuble résidentiel ou un espace de bureaux. Ses kits routeur unique et satellites multiples sont plus efficaces que les configurations à routeur unique et point d'accès et équilibrent de manière transparente la charge sur l'ensemble du réseau. Ils sont également beaucoup plus aptes à gérer un plus grand nombre d'appareils "domestiques intelligents" tels que les ampoules intelligentes, les appareils de cuisine, les téléviseurs, les décodeurs et les téléphones, dont le nombre élevé peut être problématique pour les configurations de réseau moins appropriées malgré leurs faibles besoins individuels en bande passante.



Orbi intègre également une large sélection d'outils optionnels pour la surveillance et la gestion du réseau domestique. L'application Orbi pour smartphone, par exemple, vous permet d'avoir ces contrôles à portée de main, tandis que NETGEAR Armor fournit des outils de cybersécurité avancés qui peuvent traiter de manière préventive les nombreuses menaces modernes auxquelles sont exposés les navigateurs imprudents sur le Web. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une approche unique dans laquelle l'administrateur réseau - qu'il soit un expert technique ou un novice - ne peut s'interfacer avec les aspects plus profonds qu'en cas de besoin.



Orbi 6E







Le tout nouveau kit de réseau maillé Orbi est le premier de NETGEAR à mettre en œuvre la nouvelle norme Wi-Fi 6E, en s'appuyant sur les améliorations apportées aux kits Wi-Fi 6 de la génération précédente. NETGEAR n'a pas lésiné sur les moyens et se vante d'offrir à la fois des performances exceptionnelles et une plus grande stabilité globale du réseau.



En résumé, l'Orbi 6E est une solution de réseau quadri-bande plutôt qu'un système tri-bande comme l'Orbi RBK850 basé sur la norme Wi-Fi 6. Il utilise quatre bandes de communication distinctes : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour communiquer avec les appareils connectés, ainsi qu'une liaison de retour dédiée de 5 GHz ; il dispose ainsi d'une bande passante combinée maximale de 10,8 Gbps. Vous verrez souvent dans les publications qu'il s'agit d'une solution "AX11000", comme le Nighthawk RAXE500, et c'est une référence rapide pour comparer la bande passante approximative disponible avec d'autres dispositifs 802.11ax (comme le Orbi RBK853 "AX6000").



Le facteur de différenciation le plus important de l'Orbi 6E par rapport aux solutions concurrentes sera peut-être l'absence d'un backhaul dédié 6 GHz (c'est-à-dire les canaux de communication entre le routeur et les satellites). Au lieu de cela, le kit conserve le backhaul 5 GHz éprouvé de la génération précédente, une "connexion câblée virtuelle" qui ne tombe pas en panne au fur et à mesure que des dispositifs supplémentaires sont installés et qui a également une plus grande portée que les transmissions 6 GHz.



Les bandes 6 GHz sont donc explicitement réservées aux dispositifs à large bande passante, ce qui réduit la pression sur les bandes 5 GHz. Dans un environnement propre, le débit des canaux 5 GHz et 6 GHz serait le même, et les réseaux encombrés devraient voir une amélioration considérable des performances 5 GHz, car les cas d'utilisation de la bande passante la plus élevée sont déchargés.



NETGEAR déclare que l'impact de l'Orbi 6E pourrait être d'améliorer la vitesse 5 GHz jusqu'à 30%, en plus de la couverture globale. Jusqu'à 16 flux Wi-Fi devraient assurer une couverture complète de votre domicile, l'accès à Internet pour chaque appareil n'étant limité que par votre fournisseur d'accès.



Mais ce n'est pas la seule étendue des améliorations mises en place avec l'Orbi 6E.







- NETGEAR a intégré un port 10G à l'arrière du routeur, préparant ainsi le réseau à la prochaine génération de connexions Internet domestiques.

- Chaque satellite dispose également d'un port 2.5G qui peut être utilisé comme un backhaul filaire dédié ou une connexion à un stockage NAS ou à un PC en réseau local.

- Sécurité WPA3 étendue à la nouvelle bande 6GHz.

- Une couverture Wi-Fi 6 allant jusqu'à 7200 pieds carrés, avec une couverture Wi-Fi 6E en grappe là où ces dispositifs sont nécessaires.

- Le Mesh est divisé en quatre réseaux distincts - Home, Guest, 6E et IoT - pour permettre un contrôle plus granulaire des permissions et d'autres aspects de la sécurité.

- Les téléphones qui contrôlent les appareils intelligents par le biais d'applications n'ont plus besoin de passer des réseaux 5 GHz à 2,4 GHz pour s'interfacer avec les appareils.

- Le contrôle parental de NETGEAR est désormais intégré au back-end, ce qui était une critique majeure des versions précédentes de la gamme Orbi.



Nous avons noté précédemment qu'il existe des différences régionales dans les autorisations de licence pour le spectre 6GHz, et cela sera important pour la performance globale de l'Orbi 6E. Les régions disposant de la totalité du 1,2 GHz de spectre contigu supplémentaire verront les meilleures performances de leur WLAN 6GHz, tandis que des régions telles que le Royaume-Uni et l'UE seront beaucoup plus limitées en raison du nombre réduit de canaux disponibles. Ceci étant dit, NETGEAR a également déclaré que, si et quand les régulateurs régionaux ouvrent plus de la bande 6GHz, les unités Orbi 6E achetées dans ces régions seront en mesure d'en profiter immédiatement (probablement par une mise à jour du firmware). À cet égard, ils cherchent à faire de l'adoption précoce un piège moins important qu'il ne pourrait l'être, et cela devrait avoir un impact minimal jusqu'à ce que le Wi-Fi 6E soit plus largement adopté.



Mais en parlant des pièges de l'adoption précoce, nous devons mentionner le prix. Le système Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E (RBKE960 Series) composé d'un routeur et de deux satellites coûteront : 1 499.99 Dollars (TVA incluse), tandis que les satellites individuels seront disponibles pour : 699.99 Dollars pour étendre le réseau encore plus loin. Des offres groupées de satellites simples, proportionnellement moins chères, seront également vendues ultérieurement, mais pour l'instant, la série RBKE est clairement conçue comme une plate-forme de réseau phare pour ceux qui ont des habitudes d'utilisation intensive et une pléthore d'appareils intelligents qui se comptent par dizaines déjà connectés.



L'introduction de nouveaux appareils Wi-Fi 6E, notamment les ordinateurs portables Intel Alder Lake attendus cette année et les produits Apple en 2022, rendra cette solution plus attrayante à court terme. Un petit nombre de cartes d'extension PCIe Wi-Fi 6E sont disponibles pour les PC de bureau, et d'autres sont probables avant la fin de l'année. Pour l'instant cependant, la solution Orbi 6E a plus d'un œil sur l'avenir tout en offrant aux utilisateurs la meilleure expérience possible avec la technologie sans fil qu'ils utilisent aujourd'hui.







De plus amples informations sur le système Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E sont disponibles sur sa page produit sur Netgear.com. Les précommandes commencent aujourd'hui sur Netgear.com et chez les détaillants partenaires pour une livraison avant les fêtes, tandis que les précommandes sur Netgear.co.uk commenceront sous peu. En raison de la demande populaire, Netgear lance également le routeur Orbi Black Edition et le système à 2 satellites, vendus directement sur Netgear.com pour une durée limitée.



Résumé des prix



- RBKE963 : Routeur et 2 Satellites - 3 packs : 1 699.99 euros,

- RBKE963B : Routeur Orbi Black Edition et 2 satellites - 3 packs : 1 699.99 euros,

- RBSE960 : Satellite supplémentaire : 699.99 euros.



