be quiet! prépare ses solutions de refroidissement pour le socket Intel LGA 1700

be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, tient à s'assurer de la compatibilité de ses solutions de refroidissement avec les nouvelles générations de sockets CPU. L’entreprise proposera à cette fin un kit de mise à niveau gratuit compatible avec le socket Intel LGA 1700. Dès 2022, toutes les solutions de refroidissement compatibles seront pourvues du nouveau système de montage.

Grâce au nouveau kit de montage quasiment toutes les solutions de refroidissement de be quiet! sont compatibles Intel LGA 1700 et ce sans la moindre restriction. Le kit de montage est compatible avec les systèmes de refroidissement be quiet! suivants :



Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Gamme Silent Loop 2

Gamme Pure Loop

Il sera demandé à l'utilisateur une preuve d’achat d’un CPU Alder-Lake-S ou d’une carte mère LGA 1700 ainsi que d’un système de refroidissement be quiet! compatible pour recevoir un kit de montage gratuitement de la part de be quiet!. Un formulaire de demande sera disponible sur le site be quiet! dès le lancement de la nouvelle génération de processeurs. Il sera également possible d’acheter les kits de montage à un tarif qui sera communiqué ultérieurement.



Kit de montage LGA 1700 : formulaire de demande



A propos de be quiet!

be quiet! est une marque haut de gamme d’alimentations, de solutions de refroidissement et de boîtiers PC. Elle est leader sur le marché allemand des alimentations PC depuis 2007*.



Toute la conception, le design et le test sont réalisés avec la passion allemande pour la qualité et la précision directement à notre siège social d'Allemagne. Innovations permanentes, matériaux hautes performances et contrôle qualité de classe mondiale font de be quiet! une référence dans les marchés du silence, de la fiabilité et de la puissance.