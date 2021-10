NVIDIA évoque la fonction FSR dans les notes de version du dernier pilote GeForce.







C'est un détail qui semble être passé inaperçu mais qui nous a tout de même suffisamment intrigué pour vous en faire part. Dans les notes version de son dernier pilote GeForce Game Ready 496.13, NVIDIA mentionne la présence d'un bug d'affichage des textures dans le jeu DOOM Eternal après l'activation des modes HDR et FSR ce que nous avons d'ailleurs évoqué dans l'actualité Liste des bugs connus dans les drivers NVIDIA GeForce 496.13.







Or comme vous le savez peut-être, même si la fonction FSR lancée au mois de juin dernier par AMD est une technologie ouverte exploitable par tous les GPU récents du marché et pas uniquement par les puces Radeon, NVIDIA n'a absolument pas annoncé pour le moment travailleur sur l'implémentation du FidelityFX Super Resolution pour les drivers et GPU GeForce même si certaines rumeurs ont évoqué cette possibilité dès cet été.



Pour rappel, AMD n'avait pas hésité à présenter le FSR avec un GPU GeForce GTX 1060 dans le jeu Godfall avec des gains pouvant atteindre 41 % ! D'après AMD, la technologie FidelityFX Super Resolution est théoriquement compatible avec les GPU GeForce GTX 10 Series (Pascal), GeForce GTX 16 Series (Turing), GeForce RTX 20 Series (Turing) et GeForce RTX 30 Series (Ampere) à condition que NVIDIA fasse le nécessaire de son côté.



Par ailleurs, le jeu DOOM Eternal ne supporte pas non plus la fonction FSR et se cantonne au DLSS propriétaire de NVIDIA grâce à son patch Next-Gen de la fin juin 2021 et depuis le pilote 471.11.



On peut donc légitimement se demander ce qu'il en est vraiment et qui sont donc les mystérieux utilisateurs qui rencontrent ce problème (mineur) d'affichage et bénéficient du FidelityFX Super Resolution avec une carte graphique NVIDIA qui plus est dans le jeu DOOM Eternal basé sur l'API Vulkan !



Il n'y a à priori que deux hypothèses. La première serait la plus réjouissante et voudrait que NVIDIA travaille effectivement déjà sur la prise en charge du FSR dans les drivers GeForce R495 et que le studio id Software planche, lui, sur un patch ajoutant le support du FSR dans DOOM. Nous ne pouvons malheureusement absolument pas dire pour le moment si c'est le cas et quels sont les projets de NVIDIA vis-à-vis de la technologie FSR qui concurrence directement le DLSS maison.



L'autre solution, un peu moins séduisante, voudrait simplement que le FSR soit utilisé dans DOOM avec un GPU NVIDIA grâce à des applications telles que Lossless Scaling (LS) ou Magpie dont les dernières mises à jour respectives d'août et septembre permettent justement d'exploiter le mode FSR et de profiter d'un important gain de performances avec n'importe quel jeu Windows a priori aussi bien ceux basés sur les API DirectX 11/12 que Vulkan. Ces solutions sont encore assez expérimentales, mais plusieurs utilisateurs les utilisent déjà avec succès dans certains jeux pour profiter du mode FSR.



Pour faire court, Lossless Scaling et Magpie consistent à mettre à l'échelle une fenêtre en basse résolution vers la résolution native (en plein écran) du moniteur en appliquant un facteur entier (Integer Scaling) sans perdre en qualité, mais en gagnant en performances. Il est donc tout à fait possible que le bug qui affecte DOOM Eternal et le FSR auquel fait référence NVIDIA se produise dans ce cas de figure. Cela reste bien sûr à confirmer en espérant que NVIDIA communique bientôt plus en détail sur le sujet.



