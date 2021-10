Logitech présente la station d'accueil tout-en-un Logi Dock.



Logitech présente la station d'accueil tout-en-un Logi Dock pour désencombrer les bureaux et faciliter les vidéoconférences. La station d'accueil Logi Dock offre une connectivité étendue, une alimentation électrique, des commandes tactiles, des haut-parleurs, des microphones antibruit et bien plus encore. Il est idéal pour les professionnels qui cherchent à optimiser leur espace de travail et à minimiser le désordre en utilisant une petite solution de docking tout-en-un. Le Logi Dock est destiné à être certifié pour les applications de vidéoconférence les plus populaires, notamment Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Optimisez votre espace de travail



Logi Dock permet de connecter jusqu'à cinq périphériques USB et jusqu'à deux moniteurs, tout en rechargeant votre ordinateur portable jusqu'à 100W. Un seul câble de connexion entre le Logi Dock et l'ordinateur portable élimine les fils superflus, les dongles et les chargeurs inutiles pour un espace de travail plus propre et mieux organisé.



Logi Tune



Logi Dock s'intègre à Logi Tune, une application intuitive qui permet de contrôler et de personnaliser l'expérience des dispositifs de collaboration personnelle Logitech. Associé à l'intégration du calendrier de Logi Tune, Logi Dock fournit des signaux lumineux intelligents pour signaler qu'une réunion est sur le point de commencer et est doté de boutons intuitifs pour rejoindre, couper le son, activer/désactiver la caméra et mettre fin aux appels, créant ainsi une expérience de réunion sans effort.



Pour la visioconférence et bien plus encore



Le Logi Dock est conçu pour offrir un son de qualité professionnelle. Les utilisateurs peuvent utiliser le haut-parleur à réduction de bruit et, pour les conversations privées, basculer automatiquement l'audio vers un casque Zone Wireless ou des écouteurs Zone True Wireless. Le Logi Dock est également excellent pour écouter de la musique grâce à ses puissants haut-parleurs en néodyme de 55 mm avec radiateurs passifs pour des basses améliorées.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible au quatrième trimestre 2021. Le Logi Dock est disponible en couleurs Graphite et Blanc. Le prix est de : 469.90 euros.



