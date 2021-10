ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : L’ASUS Dual Radeon RX 6600.



ASUS annonce aujourd'hui la carte graphique Dual Radeon RX 6600, combinant la dernière technologie ASUS avec le nouveau GPU AMD pour offrir des expériences de jeu 1080p au marché de milieu de gamme.



Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6600 apportent au marché la puissance de l'architecture de jeu AMD RDNA 2. Avec la prise en charge de la technologie de pointe DirectX 12 Ultimate, y compris le ray tracing accéléré, 32 Mo de haute performance, AMD Infinity Cache, la technologie AMD Smart Access Memory et d'autres fonctionnalités avancées, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6600 incluent la dernière technologie en matière de qualité d'image et de performance. L'AMD Radeon RX 6600 prend en charge la solution d'upscaling spatial open-source AMD FidelityFX Super Resolution, conçue pour augmenter le taux de trame dans certains titres tout en offrant des expériences de jeu en haute résolution.



















À propos de l'ASUS Dual Radeon RX 6600



L'ASUS Dual Radeon RX 6600 intègre la toute dernière technologie de carte graphique d'ASUS pour donner de la puissance à toute construction DIY. La carte graphique refroidit le GPU à l'aide d'un dissipateur thermique à haute surface qui passe par une pile d'ailettes robuste pour refroidir le GPU à partir du centre. Les deux ventilateurs construits avec la technologie Axial canalisent efficacement le flux d'air à travers les ailettes tout en maintenant les niveaux de bruit à un régime donné. Un mode zéro dB réduit encore les niveaux de bruit du système en arrêtant complètement les ventilateurs lorsque le système est au ralenti sur le bureau.



Les ventilateurs et le dissipateur thermique se trouvent à l'intérieur d'une enveloppe extérieure attrayante avec des chanfreins angulaires, des finitions noires et argentées contrastées, et une plaque arrière en aluminium sur toute la longueur, ornée de graphiques subtils. La conception à 2,5 fentes de la carte permet d'obtenir un équilibre idéal entre la compatibilité du boîtier et la capacité de refroidissement.



Dotée de la technologie Auto-Extreme, la carte graphique ASUS Dual Radeon RX 6600 est conçue pour fonctionner sur de longues périodes. La technologie Auto-Extreme, utilisée dans le processus de fabrication de toute la gamme de cartes graphiques ASUS, place avec précision et soude proprement les composants montés en surface, ce qui permet d'obtenir un assemblage final de meilleure qualité.



Carte graphique ASUS Dual Radeon RX 6600 en bref :



- GPU AMD Radeon RX 6600,

- 8 Go GDDR6,

- Interface PCIe 4.0,

- 1x HDMI 2.1 natif,

- 3x DisplayPort 1.4a natif.



Elle est disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 589.95 euros.



TECHPOWERUP