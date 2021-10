KINGSTON avec le SSD Phison-E18 pousse jusqu'à 7 000 MB/s (PCIe 4.0).



Kingston proposera un SSD grand public avec une interface PCIe 4.0, qui s'appellera le Kingston ONE. Le contrôleur Phison-E18 est utilisé en conjonction avec le tlc-nand pour contrôler le système.







Les variantes 2 To et 4 To ont des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de 7 000 mégaoctets par seconde, ce qui est plus de deux fois plus rapide que son prédécesseur, le KC2500. La vitesse d'écriture du modèle 1 To est de 6 000 Mo/s, tandis que celle du modèle 512 Go est de 3 900 Mo/s. En termes d'opérations de lecture et d'écriture aléatoires par seconde, les modèles haut de gamme peuvent gérer jusqu'à 1 million d'iops, tandis que les versions bas de gamme peuvent gérer 450 000 à 900 000 opérations par seconde.







Une consommation élevée (jusqu'à 10,2 watts) nécessite une solution de refroidissement, qui est incluse sous la forme d'un autocollant en graphène. Le nombre total d'octets écrits, abrégé en TBW, correspond à 800 fois l'espace de stockage disponible sur le disque en question et varie donc de 400 à 3 200 téraoctets. Le KC3000 sera officiellement commercialisé le 25 octobre 2021, mais son prix n'a pas encore été déterminé. La garantie du fabricant doit être effective pendant une période de cinq ans.



THE GURU3D