ViewSonic dévoile un moniteur de jeu immersif : Le ELITE XG320U 4K de 32 pouces.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, annonce à Pepcom le nouveau moniteur de jeu ViewSonic ELITE XG320U. Ce moniteur de 32 pouces est équipé des dernières fonctionnalités et technologies, notamment : une résolution native 4K Ultra HD, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, overclockable à 150 Hz, un temps de réponse de 1ms (MPRT) et HDMI 2.1 pour assurer la compatibilité avec les PC et les consoles de nouvelle génération.



Conçu pour une véritable expérience immersive, le XG320U est également doté de la fonction VESA DisplayHDR 600 et d'une couverture des couleurs Adobe 99 % RVB pour une reproduction étonnante des couleurs. Développé avec la technologie des points quantiques, le moniteur ViewSonic XG320U garantit que les utilisateurs peuvent maximiser le plein potentiel de leurs plateformes de jeu. Le XG320U est certifié avec AMD FreeSync Premium Pro et PureXP Motion Blur Reduction pour des jeux rapides avec une qualité visuelle optimale.







" Le ViewSonic ELITE XG320U est la quintessence de ce que la société continue d'apporter au jeu haut de gamme ", a déclaré Jeff Muto, directeur de la ligne commerciale chez ViewSonic. "Ce moniteur est doté des dernières technologies pour que les joueurs puissent avoir une expérience de jeu ultime grâce à une immersion complète entre une précision des couleurs incroyable, une réactivité et des textures ultra-fluides. C'est la combinaison parfaite de fonctionnalités, de puissance et de vitesse qui garantit son utilisation avec les consoles de la prochaine génération."



Le design sans bordure sur trois côtés et l'éclairage LED RVB ambiant contribuent à créer l'environnement de jeu idéal à la maison ou dans une arène. Un ancrage de souris sans câble et un crochet renforcé pour les écouteurs permettent de ne pas encombrer la table. Pour un confort supplémentaire lors des sessions marathon, le XG320U bénéficie d'un confort oculaire certifié par le TÜV. Conçus avec des réglages d'inclinaison, de pivotement et de hauteur, les écrans offrent une large gamme de mouvements pour une position de visionnement idéale.



Les principales caractéristiques de l'XG320U :



- Moniteur de jeu IPS de 32 pouces avec résolution native 4K (3840x2160),

- Taux de rafraîchissement de 144 Hz en 4K via un seul câble (supporté par HDMI 2.1),

- Taux de rafraîchissement maximal overclockable de 150 Hz en utilisant DisplayPort,

- Temps de réponse de 1 ms (MPRT) avec la technologie PureXP,

- Technologie AMD FreeSync Premium Pro,

- VESA DisplayHDR 600 et couverture des couleurs Adobe 99 % ; luminosité de 400 cd/m²,

- La connectivité comprend : HDMI 2.1, DisplayPort, USB-A/B et sortie audio.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en novembre 2021 pour un prix de vente estimé à : 999.99 Dollars.



TECHPOWERUP