L'Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi se montre en photo !



Au cours des dernières générations de cartes Mini-ITX, nous avons vu Asus ajouter de plus en plus de couches empilées et sa prochaine ROG Strix Z690-I Gaming WiFi semble passer au niveau supérieur avec ce qui semble être pas moins de trois couches empilées sur le dessus du PCB principal. Ce que l'on peut voir sur la photo latérale des cartes est qu'il y a au moins un PCB pour l'audio ainsi que ce qui semble être un ARGB et un en-tête de ventilateur, ainsi que ce qui devrait être deux couches pour les SSD M.2 NVMe avec les dissipateurs thermiques associés.















Le reste des photos de la carte ont été passées à travers une sorte de filtre qui rend difficile de déterminer les détails, bien que nous puissions repérer un USB type-C et un connecteur USB 3.0 en façade. Asus a repris le dissipateur VRM de la Strix Z590-I Gaming WiFi, mais il semble que le slot NVMe supplémentaire ait été implémenté au détriment de deux ports SATA. Nous devrons attendre le dévoilement officiel pour connaître tous les détails, qui devrait avoir lieu dans le courant du mois prochain.



VIDEOCARDZ