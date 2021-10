Donnez une nouvelle vie à votre refroidisseur pour processeur.



CORSAIR : Leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui la sortie de supports supplémentaires pour les détenteurs d’un refroidisseur pour processeur liquide tout-en-un afin de prendre en charge le nouveau socket LGA 1700 CPU et les processeurs Intel Alder Lake.



Le nouveau CORSAIR Intel LGA 1700 Retrofit Kit prend en charge une large palette de nouveaux et d’anciens refroidisseurs pour processeur tout-en-un, dont les gammes primées ELITE CAPELLIX, RGB PRO XT, H100x et bien plus encore. Ce kit est disponible à la commande auprès de CORSAIR pour seulement 2,99 $/2,99 €/1,99 £ et inclut la livraison gratuite, aux États-Unis ou en Europe. Les entretoises adaptent facilement le support 115x/1200 pour qu’il soit entièrement compatible avec le nouveau support LGA 1700, de sorte que les utilisateurs puissent facilement profiter des performances de la nouvelle génération de processeurs.







« Nous sommes heureux de proposer ces kits faciles d’utilisation pour permettre aux clients de CORSAIR de profiter du nouveau socket LGA 1700 » a déclaré Aaron Neal, Director of DIY Product Marketing. « Combinés à la puissance et aux performances pures des processeurs Intel Alder Lake, les refroidisseurs pour processeur deviendront les pièces maîtresses des nouveaux systèmes grâce à ce kit. »



Outre le support LGA 1700 proposé séparément, les refroidisseurs pour processeur CORSAIR avec prise en charge immédiate LGA 1700 sont actuellement en cours de production et seront disponibles plus tard cette année. L’ensemble des futurs refroidisseurs pour processeur CORSAIR prendront aussi en charge le LGA 1700 immédiatement. Pour les personnes qui ne sont plus en possession du matériel de montage d’origine, un kit de montage complet pour l’ensemble des supports de processeur, dont le LGA 1700, est également disponible.



Disponibilité et tarifs



Le CORSAIR Intel LGA 1700 Retrofit Kit et le kit de support de processeur CORSAIR sont dès à présent disponibles exclusivement sur la boutique en ligne de CORSAIR. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Le kit CORSAIR LGA 1700 est disponible sur la boutique en ligne de CORSAIR à : 2.99 euros avec livraison gratuite. Le kit de maintien complet est disponible à : 14.99 Dollars sur la boutique en ligne de CORSAIR.



Compatibilité



Les refroidisseurs pour processeur liquides CORSAIR suivants sont compatibles avec le kit LGA 1700 :







Pour en savoir plus sur le kit CORSAIR LGA 1700, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour obtenir une liste complète des systèmes de refroidissement CORSAIR, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR