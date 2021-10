Les cartes 1690i/1690s apparaissent dans le dernier pilote Killer Wi-Fi.







D'après nos constatations, deux nouvelles cartes réseaux pour les joueurs sont apparues dans les derniers drivers Killer Performance Driver Suite UWD 3.1121.936 qui viennent de voir le jour sur le site web d'Intel.







Il s'agit des cartes sans fil Killer Wi-Fi 6E 1690i (411NGW) et Killer Wi-Fi 6E 1690s (411D2W) sur lesquelles nous n'avons malheureusement aucune information puisqu'elles n'ont pas encore été présentées officiellement. Il est probable qu'elles supporteront le Wi-Fi 6E (AX) sur la bande 6 GHz ce qui devrait d'ailleurs également être le cas des cartes actuelles Killer Wi-Fi 6E AX1675i/s et Killer Wi-Fi 6E AX1675w/x. À voir quelles améliorations exactement seront proposées par Intel par rapport à ces produits existants.



Sachez par ailleurs qu'Intel a également mis à jour en version 22.80.1 les drivers Bluetooth et Wi-Fi de ses autres cartes réseaux que l'on retrouve essentiellement dans des ordinateurs portables, mais aussi sur certains PC de bureau depuis l'intégration d'une solution sans fil Wi-Fi 6 AX201 dans les derniers chipsets Intel Z490 et Z590.



Ces drivers Killer et Intel sont aussi bien compatibles avec Windows 10 que Windows 11 ce qui était d'ailleurs déjà le cas de la précédente version 3.0.1606 du mois d'août.



Téléchargement



- Drivers Intel Wi-Fi Drivers 22.80.1 WHQL pour Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Wi-Fi Drivers 22.80.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel PROSet/Wireless Bluetooth Software 22.80.1 WHQL pour Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel PROSet/Wireless Bluetooth Software 22.80.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Killer Performance Driver Suite UWD 3.1121.936 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



