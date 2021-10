L'Acer XB283K KV offre un écran IPS 4K à 144 Hz équipé de la technologie HDMI 2.1.



Parallèlement à l'avancement des capacités graphiques, on constate une demande croissante d'écrans haute résolution avec des taux de rafraîchissement rapides. Les moniteurs de la série Predator, comme le XB283K KV (XB283K KVbmiipruzx) d'Acer, qui a une résolution UHD "4K" ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, sont capables de gérer cela.



Le HDMI 2.1 est disponible sur la Xbox Series X et la PlayStation 5 afin que les consoles de jeu puissent profiter de ces capacités. La norme HDMI 2.1 prend en charge la technologie 4K à 120 Hz. Un socle métallique recouvert d'aluminium et des polymères mats sont utilisés pour construire le moniteur, qui est principalement noir ou gris foncé avec une touche de rouge au niveau du socle et du point de connexion du cou. La suite de capteurs "VisionCare 3.0" est située dans le cadre inférieur et permet à l'écran d'ajuster automatiquement sa luminosité ("LightSense") et sa température de couleur ("ColorSense") en fonction de l'éclairage ambiant. En outre, si personne ne regarde l'écran, celui-ci s'assombrit et finit par s'éteindre (une fonction appelée "ProxiSense"). L'OSD (On Screen Display) est contrôlé par des boutons et un joystick situés à l'arrière du moniteur. Vu de face, le côté droit du boîtier est aligné verticalement.







Le panneau Innolux M280DCA-E7B AAS (Azimuthal Anchoring Switch) d'une résolution de 3840 x 2160 ('4K' UHD) est utilisé conjointement avec un écran IPS de 28 pouces d'une résolution de 3840 x 2160 ('4K' UHD). Le modèle est certifié pour le mode compatible G-SYNC, qui présente une plage VRR présumée de 48-144 Hz plus LFC, en plus du taux de rafraîchissement Adaptive-Sync. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est également disponible, tout comme le " mode compatible G-SYNC ". En outre, l'appareil prend en charge la fonction HDMI 2.1 VRR. Parmi les autres caractéristiques, citons une surface d'écran mate antireflet allant de légère à extrêmement légère, un taux de contraste statique de 1000:1 et des angles de vision de 178° et 178°.



En outre, le dithering FRC Plus 8 bits est utilisé pour prendre en charge la reproduction des couleurs 10 bits. Un rétroéclairage WLED sans scintillement présente une gamme de couleurs de 90 % DCI-P3 et une luminosité de pointe de 400 cd/m2. Il présente également une gamme de couleurs de 90 % DCI-P3. En outre, un paramètre d'émulation sRGB avec une valeur DeltaE1 personnalisée est disponible dans le menu des options. L'écran prend en charge la norme VESA DisplayHDR 400, un niveau fondamental de la gamme dynamique élevée (HDR) qui est quelque peu limité en termes de luminance et ne nécessite pas de gradation locale. Malgré le fait que le panneau dispose de huit zones de gradation, cela n'apporte qu'un léger avantage situationnel en termes de contraste. En prime, cela permet une utilisation optimale des 10 bits de reproduction des couleurs du moniteur et une gamme de couleurs raisonnablement large.







Afin d'obtenir la certification Eyesafe, l'éclairage du moniteur a été modifié (vers un pic bleu moins énergique), ce qui peut se traduire par un confort d'affichage accru. Les paramètres standard de faible lumière bleue (LBL) sont également disponibles, ce qui permet une expérience visuelle nocturne plus confortable. Un temps de réponse de 1 milliseconde de gris à gris est spécifié (à approcher avec prudence). Le support fourni avec l'appareil est à dégagement rapide et peut être remplacé par une solution compatible VESA 100 x 100 mm si nécessaire. Un crochet rabattable pour casque est situé en haut du col du support et une boucle de rangement des câbles est située plus loin dans le col du support. Le support est entièrement réglable, avec une hauteur maximale de 115 mm (4,53 pouces) et la possibilité de pivoter en position portrait.



Les connecteurs sont principalement orientés vers le bas et comprennent une entrée d'alimentation en courant continu (via une "brique d'alimentation" externe), DP 1.4 (avec DSC), deux ports HDMI 2.1, un port USB-C (65W PD, DP Alt Mode, données en amont), deux ports USB 3.0 et une sortie audio de 3,5 mm. Au total, deux autres ports USB 3.0 sont positionnés sur le côté gauche de l'écran, tous deux orientés vers l'avant. En outre, deux haut-parleurs de 2W sont inclus et l'écran est équipé de la fonctionnalité KVM. Cela permet de partager des périphériques USB entre plusieurs PC.



Le support pour le montage VESA est fourni.



Il s'agit de la version sur le thème de Predator du Nitro XV282K KV que nous avons examiné précédemment. Il semble être extrêmement comparable, à l'exception du fait qu'il est certifié " compatible G-SYNC " et non FreeSync. Il convient de noter qu'il s'agit d'une démarche strictement promotionnelle, et que l'expérience VRR réelle avec l'un ou l'autre des fournisseurs sera inchangée - cependant, la compatibilité FreeSync sur HDMI sur le Predator peut être limitée. Le VRR HDMI 2.1, en revanche, est pris en charge. De plus, l'esthétique est différente, et nous ne savons pas si la version Predator prend en charge KVM.



Le moniteur est actuellement proposé à 630 Dollars.



