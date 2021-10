MSI dévoile la carte graphique Radeon RX 6600 MECH 2X.



En tant que marque leader dans le domaine du matériel True Gaming, MSI est fier d'annoncer la carte graphique MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, conçue pour offrir des expériences de jeu 1080p incroyables à un large éventail de joueurs enthousiastes. Les nouvelles cartes graphiques sont construites sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, conçue pour offrir un équilibre optimal entre performance et efficacité énergétique.



Offrant 32 Mo de cache Infinity AMD haute performance, 8 Go de mémoire GDDR6, AMD Smart Access Memory 1 et d'autres fonctionnalités avancées, les nouvelles cartes graphiques sont conçues pour apporter des expériences de jeu de bureau de nouvelle génération au marché de milieu de gamme. Elles prennent également en charge la solution open-source d'upscaling spatial AMD FidelityFX Super Resolution, conçue pour augmenter les taux de trame tout en offrant des expériences de jeu en haute résolution.







La série MECH fait son retour avec la carte graphique MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, désormais dotée du célèbre ventilateur MSI TORX FAN 3.0. La conception de la série MECH, axée sur les performances, fournit les éléments essentiels pour accomplir toutes les tâches, que ce soit pour le jeu ou pour le travail. Un système de refroidissement puissant, une plaque arrière renforcée avec une finition brossée et un design industriel rigide font que la carte MECH convient à tous les types de PC.



La carte graphique MSI Radeon RX 6600 MECH 2X présente les caractéristiques suivantes :



- TORX FAN 3.0 - Le ventilateur primé MSI TORX 3.0 génère une pression statique élevée et repousse les limites de la performance thermique.

- Zero Frozr - Zero Frozr est le calme avant la tempête, gardant les ventilateurs immobiles et silencieux jusqu'à ce que le refroidissement soit nécessaire.

- Rembourrage thermique - Une abondance de rembourrages thermiques fournit des voies supplémentaires pour le transfert de chaleur directement à partir des composants.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



La nouvelle carte graphique MSI Radeon RX 6600 MECH 2X devrait être disponible à partir du 13 octobre 2021.



TECHPOWERUP