AMD fête les 5 ans de l'architecture "Zen"

Ce mois-ci, AMD célèbre le cinquième anniversaire de l’architecture « Zen » en revenant sur une demi-décennie de développement, d’innovation et de leadership sur les segments grand public et professionnels.

Pour plonger dans les cinq années écoulées de « Zen », AMD partage une interview vidéo de John Taylor, chief marketing officer, et Robert Hallock en qualité de director of technical marketing. Celle-ci offre un aperçu des améliorations de performances mais aussi de packaging et d’efficacité et revient sur la philosophie d’AMD s’agissant de la conception de ses puces et plus encore.

L’entreprise entend bien continuer à innover toujours plus dans les années à venir. Dans la vidéo sont également abordés les sujets suivants :

- AMD reste fidèle à l’architecture « Zen » pour conserver sa place de leader en matière de performance, d’efficacité, de connectivité, de processus et de packaging ;

- La technologie 3D V-cache, qui offre un gain de performance de 15 % en moyenne dans les jeux vidéo, arrive sur la gamme Ryzen sur plateforme AM4 au premier semestre 2022 ;

- AM5 est en bonne voie pour 2022 avec notamment une connectivité de dernière génération, incluant : DDR5, PCIe® Gen 5, de nouveaux standards I/O et la compatibilité avec les solutions AM4 de refroidissement ;

- AMD travaille actuellement sur des accélérateurs à fonction fixe pour l’annulation de bruits et les algorithmes d’apprentissage machine pour téléconférences ;

- AMD travaille également sur de nouveaux états d’alimentation et de multiples profils de gestion de l’énergie intégrés au firmware afin de maximiser l’efficacité énergétique des ordinateurs portables.

Découvrez tout cela en détails dans l'interview de John Taylor, CMO, et Robert Hallock, director of technical marketing.

