CHERRY présente son nouveau clavier mécanique Low Profile CHERRY MX 10.0N RGB

CHERRY, l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d'entrée informatiques, présente sa dernière nouveauté, le CHERRY MX 10.0N RGB

L’ALLIANCE PARFAITE DU DESIGN ET DE LA MÉCANIQUE

Le CHERRY MX 10.0N RGB est un clavier haut de gamme, mécanique et pourtant très plat car il intègre des commutateurs CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED fabriqués exclusivement en Allemagne. Sa hauteur totale de seulement 22 mm offre une frappe ergonomique et confortable, même sans repose-poignet. Cette élégance mince contraste fortement avec le boîtier métallique robuste. Même le pied est entièrement en aluminium. Particularité, celui-ci se replie automatiquement dès que l’on soulève le clavier. Que ce soit avec ou sans pied, le clavier est toujours stable et ne glisse pas sur le bureau.



UN RÉTROÉCLAIRAGE PUISSANT

Toutes les touches sont équipées d’une LED RGB offrant plus de 16,8 millions de couleurs. En plus des effets préinstallés, vous pouvez aussi opter pour vos propres couleurs ou éclairer les différentes touches séparément. Vous avez ainsi le choix entre des effets de couleur intéressants ou un éclairage monochrome discret, le tout sans avoir à installer de logiciel.



Si vous souhaitez programmer encore plus d'effets, de macros ou de réglages professionnels, il vous suffit de télécharger gratuitement le puissant logiciel CHERRY Utility à l’adresse : https://www.cherry.fr/software



UNE ÉLECTRONIQUE DE POINTE

Grâce à sa mémoire intégrée de 8 Mo, le clavier se souvient de vos derniers réglages même s'il a été débranché entre-temps. L'anti-ghosting empêche l'apparition de « touches fantômes », des caractères qui peuvent être générés accidentellement lorsque plusieurs touches sont activées simultanément. Et grâce au Full N-Key Rollover, vous pouvez appuyer simultanément sur un nombre illimité de touches sans qu'aucune ne soit perdue.



COMMUTATEURS “ORIGINAL CHERRY”

Les commutateurs CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED peuvent supporter plus de 50 millions de frappes par touche. Malgré leur faible hauteur, vous ressentez immédiatement l'inimitable sensation MX à chaque frappe. L'actionnement est linéaire, c'est-à-dire sans clic et sans résistance notable. Une pré-course d’un seul millimètre suffit à produire le point de commutation ce qui nécessite peu d'effort de la part de l'utilisateur. Cela permet d'augmenter la réactivité tout en garantissant l'enregistrement de chaque frappe. Un avantage décisif non seulement pour les joueurs, mais également pour l’utilisation bureautique.



UN CLAVIER POUR TOUS CEUX QUI VEULENT « PLUS »

Grâce à sa construction robuste, à son extrême durabilité et à son rétroéclairage personnalisable, le MX 10.0N RGB convient non seulement aux utilisateurs exigeants, aux gamers et aux passionnés, mais aussi pour les applications industrielles ou pour la saisie intensive. Ce clavier mécanique plat est partout à son aise et se montre donc très polyvalent.



DISPONIBILITÉ ET PRIX :

Le CHERRY MX 10.0N RGB sera disponible à partir de mi-octobre au prix public conseillé de 149,99 € TTC.

