Les sorties Netflix de la semaine #67.







You – saison 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un jeune homme dangereusement charmant et pernicieusement obsessionnel tente par tous les moyens de s’immiscer dans la vie des personnes qui le transissent.



One night in Paris



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Mêlant sketches et séquences de stand-up, cette émission spéciale réunit de grands humoristes de la scène française, qui explorent la vie pendant la pandémie.



Misfit : la série



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : L’année de folie de la bande commence mal : la nouvelle proviseure décide d’annuler la comédie musicale qu’ils préparaient. Julia doit sauver la situation.



Voici la liste des séries de la semaine :



- Convergence : ensemble face à la crise,

- The movies that made us – Saison 3,

- Bright : samouraï soul,

- Crise à Thanksgiving,

- Malinche : la mécanique d’une comédie musicale,

- Mighty Express – Saison 5,

- Fever Dreams,

- Upgrade,

- Toxique,

- Opération Hyacinth,

- One night in Paris,

- Another Life – Saison 2,

- Slashers,

- A world without,

- You – Saison 3,

- My name,

- Halloween,

- Le monde de Karma,

- La bataille de l’Escaut (The Forgotten Battle),

- S.W.A.T,

- Escapade fatale,

- Les petites choses – Saison 4,

- Un tueur pour cible,

- High School Girls – Saison 1,

- Misfit : la série,

- Yéti et compagnie,

- Everybody Happy.



VONGURU