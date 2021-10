AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.10.2. Bêta.



AMD a publié lundi la dernière version des pilotes Radeon Software Adrenalin. La version 21.10.2 beta est livrée avec une optimisation pour :







"The Riftbreaker",







Et "Back 4 Blood".



La société semble avoir corrigé un grand nombre de bogues liés à l'arrêt des pilotes et les dernières corrections concernent "Assassins Creed Origins" sur certains GPU basés sur l'architecture "Polaris". Un gel rare du jeu avec "Dota 2" en mode OpenGL a également été corrigé. Un bogue qui forçait OBS à continuer à fonctionner en arrière-plan même après la fin d'une séance d’enregistrement et la fermeture de l'application par l'utilisateur a été corrigé.



Soutien pour :



- Back 4 Blood,

- The Riftbreaker.



Problèmes corrigés



- Des délais d'attente du pilote ou des écrans noirs peuvent être rencontrés en jouant à Assassin's Creed Origins sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 580 Graphics.

- Certains utilisateurs peuvent rencontrer un gel du jeu lorsqu'ils tentent de lancer Dota 2 en utilisant OpenGL.

- Le logiciel Open Broadcaster peut continuer à fonctionner en arrière-plan après qu'un utilisateur ait terminé une séance d’enregistrement et fermé l'application.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



