Le Core i5-12400 d'Intel pourrait être le prochain roi en matière de prix et de performances !



Le prochain processeur Core i5-12400 "Alder Lake-S" d'Intel pourrait être un morceau de silicium intéressant. Apparemment, toutes les puces de bureau Core i5 de 12e génération n'ont pas la même configuration de cœur. Alors que le Core i5-12600K haut de gamme devrait avoir six cœurs P "Golden Cove" et quatre cœurs E "Gracemont", certaines des variantes inférieures, comme le i5-12400, n'auront pas de cœurs E et seront des puces à cœurs P purs.



Dans ce cas, la puce est à 6 cœurs/12 threads avec seulement des cœurs P, 1,25 Mo de cache L2 dédié par cœur et 18 Mo de cache L3 partagé. Vous obtiendrez probablement toutes les E/S de la prochaine génération, y compris PCI-Express Gen 5 (emplacement PEG), un emplacement NVMe PCI-Express Gen 4 relié au processeur et une mémoire DDR5+DDR4.











Étant donné que le Core i5-11400 est une pièce de 190 $, même avec une hausse de prix de 10 à 15 %, le i5-12400 devrait être à moins de 220 $. Les seuls inconvénients ici devraient être le multiplicateur BClk verrouillé et des vitesses d'horloge plutôt basses de 4,00 GHz. Un utilisateur sur les médias sociaux chinois a publié les résultats présumés de l'i5-12400 dans Cinebench R20. Il obtient un score de 659 points dans le test mono-thread et de 4784 points dans le test multi-threads. Wccftech a comparé ces résultats aux performances connues des puces populaires et a constaté que le i5-12400 pourrait être légèrement supérieur au Ryzen 5 5600X, un composant qui coûte actuellement 300 dollars.







Le tableau présente également les chiffres de l'i9-12900K qui ont fait l'objet d'une fuite, ce qui indique pourquoi AMD se précipite avec "Zen 3+" avec cache vertical 3D, au lieu de la prochaine génération "Zen 4".







