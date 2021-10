Raijintek présente le hub RJK 5V DRGB-PWM.



Raijintek a présenté aujourd'hui le RJK 5V DRGB-PWM Hub, un dispositif qui vous permet de contrôler à la fois l'éclairage et la ventilation de votre PC. Vous obtenez un nombre impressionnant de huit têtes de ventilateur PWM à 4 broches et huit têtes RVB adressables à 3 broches (5 V) en aval. En amont, il reçoit un signal PWM pour les ventilateurs et une seule entrée ARGB à 3 broches de votre carte mère.















Un seul connecteur d'alimentation SATA l'alimente, ainsi que tous les ventilateurs et l'éclairage qui lui est rattachés. Le hub possède deux boutons, l'un qui synchronise l'éclairage avec la source en amont et l'autre qui vous permet de choisir parmi quelques préréglages d'éclairage intégrés. La base du hub est magnétique, ce qui vous permet de le fixer à la tôle de votre boîtier. Le hub mesure 133,5 mm x 57,5 mm x 13,5 mm (LxPxH).











La société n'a pas mentionné de prix.



TECHPOWERUP