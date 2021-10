ASUS présente le moniteur TUF Gaming VG30VQL1A Curved Ultrawide Gaming Monitor.



ASUS a lancé aujourd'hui le TUF Gaming VG30VQL1A, un moniteur de jeu ultra-large incurvé qui est étroitement lié au VG28UQL1A que la société a sorti en août 2021. Comme son nom l'indique, celui-ci est un 30 pouces.



















Il est livré avec des spécifications impressionnantes, notamment une courbure de 1500R, une résolution native de 2560 x 1080 pixels, un temps de réponse MPRT de 1 ms, une fréquence de rafraîchissement de 200 Hz, ELMB, AMD FreeSync Premium et HDR10, couvrant 127% de la palette sRGB. Il utilise un panneau VA, et ses autres spécifications incluent une luminosité maximale de 300 cd/m², un rapport de contraste statique de 3000:1 et des réglages de luminosité sans scintillement. Les entrées d'affichage comprennent deux ports HDMI 2.0 et un port DisplayPort 1.2a. Un hub USB 3.0 à 2 ports constitue le reste de l'équipement.



La société n'a pas révélé de prix.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP