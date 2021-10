ASUS présente la carte graphique GeForce RTX 3070 Ti Turbo.



ASUS a donné à la GeForce RTX 3070 Ti son traitement de soufflage latéral Turbo. Conçue pour les boîtiers strictement limités à deux emplacements, ou pour les stations de travail équipées de plusieurs cartes additionnelles qui ne disposent que de deux emplacements pour la carte graphique, la RTX 3070 Ti rejoint les autres cartes RTX 30-series "Ampere" d'ASUS à recevoir ce design.























Son refroidisseur est doté d'un dissipateur thermique à canal en aluminium qui tire la chaleur du GPU et de la mémoire sur une plaque de cuivre (bien que l'on ne sache pas s'il s'agit d'une plaque de chambre à vapeur comme sur la RTX 3090 Turbo). Le ventilateur latéral est équipé de roulements à double bille. La carte est alimentée par deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches situés à l'arrière (et non sur le dessus), juste à côté des trous de montage SSI qui pourraient être utiles dans les boîtiers de stations de travail. La carte s'en tient aux fréquences d'horloge de référence de NVIDIA, avec des horloges de boost à 1770 MHz et une mémoire à 19 Gbps (GDDR6X effective).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP