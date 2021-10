Les cartes mères en chipset Z690 d'ASROCK prises en photos !



Voici un premier aperçu de la gamme de cartes mères Z690 d'ASRock :



Nous avons des photos des prochaines cartes mères ASRock Z690. Malheureusement, les photos ne sont pas accompagnées de spécifications, c'est pourquoi nous nous abstiendrons de compter le nombre de phases de chaque carte, de dire quelle carte nécessite de la mémoire DDR5 ou quels emplacements sont compatibles PCIe Gen5, bien que certaines observations évidentes puissent être faites.



Les Z690 Taichi, Extreme et Steel Legend représentent le niveau supérieur de la gamme, bien que la société travaille également sur la série Aqua avec un monobloc préinstallé. Après le départ de la série Fatal1ty, ASRock s'est d'abord concentré sur la série Phantom Gaming, mais celle-ci semble descendre dans la gamme à chaque génération.



De plus, l'absence de cartes H670/B660 et H610 suggère que ces cartes ne seront pas lancées en même temps que la série Z690.



ASRock Z690 Taichi, ASRock Z690 Extreme







ASRock Z690 Steel Legend, ASRock Z690 Phantom Gaming Riptide







ASRock Z690 Phantom Gaming 4, ASRock Z690M Phantom Gaming 4, ASRock Z690 PRO RS







Pour le moment pas de date ni de prix.



VIDEOCARDZ