Les tablettes graphiques Wacom compatibles Windows 11.







Continuons notre saga des matériels et pilotes compatibles Windows 11. C'est désormais au tour du constructeur Wacom d'annoncer que son dernier pilote Wacom Tablet 6.3.44-1 sorti au mois d'août 2021 supporte bien le nouveau système d'exploitation Microsoft.







Ce pilote 6.3.44-1 supporte toutes les tablettes graphiques Wacom de dernière génération des gammes Cintiq, Intuos, One, One by Wacom ainsi que les ordinateurs MobileStudio Pro ou encore les stylets Pro Pen.



Les systèmes 64 bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11 sont supportés.



Téléchargement



- Drivers Wacom Tablet 6.3.44-1 WHQL : Cliquez ICI.



