Le connecteur d'alimentation PCIe 5 fait son apparition et fournit jusqu'à 600 W aux GPU de nouvelle génération.



Prouvant une fois de plus qu'il n'existe pas de véritable solution d'avenir, votre alimentation est sur le point de devenir obsolète ! D'accord, c'est peut-être un peu exagéré. Cependant, il y a vraiment une nouvelle norme de connecteur d'alimentation à l'horizon, conçue pour le passage à PCI Express 5.0, et avec elle, la capacité de tirer jusqu'à 600W de puissance pour la prochaine génération de GPU d'AMD, NVIDIA et Intel (oui, n'oubliez pas Intel, qui se lance dans les graphiques discrets l'année prochaine).







L'avenir nous dira si l'adoption de ce système se généralise ou non. Mais voici ce que nous savons. Le connecteur d'alimentation s'écarte de la norme MicroFit Molex typique. Bien qu'il ait une apparence similaire, les mesures sont différentes, ce qui rend la rétrocompatibilité impossible. La principale modification concerne l'espacement : les connecteurs sont espacés de 3 mm, au lieu de 4,2 mm, et l'ensemble mesure 18,85 mm de long.



Une société appelée Amphenol ICC a déjà publié des images et des schémas du nouveau connecteur 12VHPWR. Comme vous pouvez le voir sur les images du haut, il y a 12 broches principales, plus quatre autres contacts plus petits sous le boîtier primaire. Cela fait donc 16 broches au total, contre 12 broches sur le connecteur mis à jour que NVIDIA a mis en avant sur ses modèles Founders Edition de dernière génération.







Il y a plusieurs diagrammes à digérer, mais la répartition générale est que chacun des contacts d'alimentation peut délivrer 9,2 ampères, ce qui donne 55,2 ampères de jus sur le très important rail 12V. Cela équivaut à 662,4 watts, bien que la norme prenne officiellement en charge jusqu'à 600W.



Cette conception soulève plusieurs questions. L'une d'elles est de savoir à quoi serviront exactement ces quatre petits contacts. Nous ne savons pas non plus encore si AMD et NVIDIA vont pousser la norme 12VHPWR sur leurs GPU de nouvelle génération, et si oui, si elle s'appliquera aux graphiques professionnels, aux GPU des centres de données, aux cartes grand public pour les jeux, ou aux trois (ou une combinaison des trois).



Il faut garder à l'esprit que seul Intel adopte la norme PCI 5.0 dans un avenir proche. C'est un avenir très proche, comme dans Alder Lake et son chipset Z690. La rumeur veut (par le biais de documents ayant fait l'objet d'une fuite) qu'AMD s'en tienne à PCIe 4.0 pour un autre tour, ce qui signifie que Zen 4 n'accueillera pas PCIe 5.0 dans son giron. Les plans peuvent changer, cependant, alors nous verrons.



Quoi qu'il en soit, ce nouveau connecteur pourrait brouiller un peu les pistes pour les futures constructions. Il pourrait également encourager les fabricants de GPU à jouer rapidement et lâchement avec les exigences de puissance. Nous verrons bien.



