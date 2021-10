ADATA dévoile la carte Express Premier Extreme SDXC SD 7.0.



ADATA annonce aujourd'hui la nouvelle carte SD Express ADATA Premier Extreme SDXC qui offre des vitesses de lecture/écriture impressionnantes allant jusqu'à 800/700 Mo/s. La carte SD Express Premier Extreme SDXC d'ADATA est dotée de la dernière spécification SD 7.0, qui prend en charge PCIe et NVMe, dans le format ultra-portable d'une carte SD.







Protocoles PCIe et NVMe plus rapides



Grâce à la prise en charge des protocoles PCIe Gen3x1 et NVMe, la carte Premier Extreme SDXC SD Express offre des performances en lecture et en écriture allant jusqu'à 800/700 Mo/s, ce qui est plus rapide que les SSD SATA. Par rapport aux cartes SD UHS-II et SD UHS-I, elle est respectivement 2,7 fois et 8 fois plus rapide. Cette carte mémoire est rétrocompatible avec les dispositifs UHS-I avec une vitesse de lecture et d'écriture allant jusqu'à 100 Mo/s et est conforme à la classe de vitesse vidéo V30.



La créativité débridée



Elle peut être insérée dans des appareils photo numériques pour prendre des photos de haute qualité ou des vidéos 4K, puis insérée dans un PC prenant en charge SD 7.0 pour une édition ou une lecture transparente. Avec des capacités allant de 256 Go à 512 Go, la carte Premier Extreme SDXC SD Express dispose de beaucoup d'espace pour des charges de contenu afin de permettre une créativité sans limites.



Superbe fiabilité



Les données qu'elle contient sont en sécurité avec la carte Premier Extreme SDXC SD Express. Elle est dotée d'un code correcteur d'erreurs pour garantir la précision des données. De plus, elle est étanche, résistante aux chocs, aux rayons X, à l'électricité statique et testée pour fonctionner de manière optimale à des températures basses et élevées.



Garantie à vie



Pour votre tranquillité d'esprit, la carte Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express d'ADATA bénéficie d'une garantie à vie.



Disponibilité et Prix



ADATA n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur la carte Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express d'ADATA, rendez-vous sur ADATA.com.



