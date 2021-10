AKASA nous propose une nouvelle carte réseau : La AK-PCCE25-01.



Avec la popularité croissante de l'Ethernet 2,5 Gbps, nous voyons de plus en plus de sociétés lancer des produits 2,5 Gbps et Akasa est la dernière à se joindre à la mêlée. Bien qu'il n'y ait rien de vraiment unique dans cette carte 2.5 Gbps, c'est la carte au profil le plus bas que nous ayons vue jusqu'à présent, ce qui pourrait la rendre appropriée pour certains builds où une carte ordinaire ne conviendrait pas.











La carte AK-PCCE25-01, maladroitement nommée, est équipée d'un contrôleur Ethernet Realtek. Nous n'arrivons pas à savoir lequel, mais il s'agit de l'une des variantes RTL8125. La carte est livrée avec un support pleine hauteur et demi-hauteur et des pilotes pour Windows 7 à 10, ainsi que pour Linux sont fournis.



Le prix de détail semble se situer autour de 29.90 euros, ce qui est conforme à la concurrence, voire un peu moins cher.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP