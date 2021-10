[TEST JEU PC] NBA 2K22.

2K GAMES nous propose un nouveau jeu PC : NBA 2K22.







Editeur(s)/Développeur(s) : Visual Concepts/2K Games.



Sortie France : 10 septembre 2021.



Genre(s) : Sport.



Thème(s) : Basket.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi sur le même écran/Multi en local/Multi en ligne.



Langue de la version disponible en France : Textes en français.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : NBA 2K22 est une simulation de basket-ball éditée par 2K Games et développée par Visual Concepts. Le jeu permet une immersion complète au sein de la NBA et, plus généralement, dans le monde professionnel du basket avec toutes les équipes et joueurs qui composeront la saison 2021-2022.



Un trailer du jeu (Version PS4/PS5) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



