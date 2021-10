TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASRock X570S PG Riptide.



Nous avons atteint une autre étape importante de la quête d'AMD pour dépasser le marché des PC. Tout d'abord, nous avons fait connaissance avec le processeur Ryzen Zen en 2017. Celui-ci a été rapidement suivi par le Zen+. Ensuite, avec le lancement de Zen 2, est arrivé un nouveau chipset X570 utilisant la même convention de dénomination X, comme la suite du X470. Le lancement initial du X570 avec le support Ryzen PCIe Gen4 en 2019 a été un peu frustrant pour de nombreux utilisateurs, car étant nouveau, il a souffert de quelques bizarreries.



L'ajout le plus notable était l'inclusion d'un ventilateur sur le chipset X570. Cela était en partie dû à la liaison montante x4 PCIE 4.0 vers le processeur, qui permettait à davantage d'emplacements M.2 et PCIE d'utiliser cette bande passante supplémentaire. Cette caractéristique, combinée à certaines configurations, a provoqué des problèmes de surchauffe et a conduit à l'installation d'un ventilateur sur la plupart de ces cartes mères X570. Certaines d'entre elles ont généré des bruits indésirables, avec une panne occasionnelle du ventilateur.



Après le lancement très réussi du jeu de puces B550, qui a permis de réduire la liaison montante du CPU, diminuant ainsi la consommation d'énergie, AMD a décidé de donner un peu plus d'amour au X570. Désormais, le chipset est refroidi passivement, le "S" de "X570S" signifiant silencieux. Avec ce rafraîchissement, les fabricants de cartes mères ont maintenant une nouvelle occasion de rafraîchir chaque gamme X570 avec de nouvelles fonctionnalités, y compris Wi-FI 6E, la connectivité USB 3.2 20 Gbps, et des fréquences de mémoire supportées plus élevées qui n'étaient tout simplement pas disponibles il y a trois ans. Il convient de noter qu'il appartient aux fabricants de cartes d'inclure ces fonctionnalités.



En raison de la bande passante plus élevée fournie au Southbridge par rapport au chipset B550 d'origine économique, le X570 a plus à offrir en ce qui concerne les emplacements PCIe Gen4 et M.2 supplémentaires dont les consommateurs peuvent profiter lorsqu'ils sont disponibles. Ces deux éléments ont leur place sur le marché et sont compétitifs par rapport à la gamme Intel, qui accueille désormais des voies PCIe Gen4 également sur le dernier chipset Intel Z590 associé à un processeur Intel Core de 11e génération.







Dans notre revue d'aujourd'hui, nous allons examiner de près le ASRock X570S PG Riptide. Avec une solution PCIe 4.0 ready avec 2.5 GbE Ethernet alimenté par le Killer E3001G, Wi-Fi Ready, support mémoire DDR4-5000+, support GPU unique, et la suite logicielle ASRock pour compléter l'expérience, il est temps de se lancer et de découvrir ce qu'est le Riptide !



Voici la fiche technique :







