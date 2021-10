Créer un ISO rétrocompatible de Windows 11 (CPU, TPM 2.0, Secure Boot…)







Windows 11 – le nouvel OS de Microsoft – exige une configuration minimale assez musclée et contraignante pour beaucoup d’ordinateurs.



Parmi ces exigences matérielles, il y a l’obligation d’avoir un processeur 64 bits compatible, une puce de sécurité TPM 2.0, 4 Go de RAM ou encore une carte mère UEFI avec le démarrage sécurisé (Secure Boot) d’activé. Malheureusement, beaucoup d’ordinateurs (même récents) ne disposent pas de ces spécifications ce qui les rend incompatibles avec Windows 11.



Lors de l’installation de Windows 11, un message d’erreur « Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 » s’affiche et empêche de poursuivre :







Lors de la mise à niveau vers Windows 11 avec l’ISO de Windows 11, c’est le messages d’erreur « Ce PC ne répond pas actuellement à la configuration système requise pour Windows 11 » qui apparaît :







Nous avons vu qu’il était possible de contourner ces exigences matérielles et d’installer Windows 11 sur un PC non compatible grâce à des solutions un peu laborieuses à mettre en place (ajout de clés du Registre ou modification de fichiers dans la clé USB d’installation).



Pour nous faciliter la vie, deux utilitaires existent : MediaCreationTool.bat et « Win 11 Boot And Upgrade Fix Kit ». Grâce à ces utilitaires, il est possible de créer en un clic un ISO de Windows 11 rétrocompatible avec les ordinateurs non éligibles ! Avec cet ISO de Windows 11 modifié, vous pourrez faire une nouvelle installation de Windows 11 ou bien faire une mise à niveau vers Windows 11 sur n’importe quel ordinateur.



Besoin d’avoir un ISO de Windows 11 rétrocompatible pour l’installer sur n’importe quel ordinateur ?



Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un ISO rétrocompatible de Windows 11 grâce à MediaCreationTool.bat et « Win 11 Boot And Upgrade Fix Kit ».



