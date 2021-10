Firefox renvoie effrontément les touches de votre barre de recherche à Mozilla, mais vous pouvez l'arrêter.



Firefox de Mozilla est généralement considéré comme un navigateur sûr et respectueux de la vie privée. Cependant, une modification de la configuration par défaut d'une fonctionnalité relativement nouvelle pourrait faire changer d'avis certains utilisateurs. Firefox envoie désormais à Mozilla les informations relatives à la frappe au clavier, à la localisation, etc. Heureusement, il existe un moyen de désactiver une partie de ces informations, que nous allons aborder sous peu.







Dans la version 92 de Firefox, Mozilla a activé sa fonction "Firefox Suggest" par défaut, ce qui constitue un changement important par rapport au lancement initial de la fonction en septembre. Selon un article du blog de Mozilla, "Firefox Suggest" est une "nouvelle fonction de découverte intégrée directement au navigateur" qui fournit des suggestions en fonction de ce que vous tapez, plutôt que d'avoir la barre d'URL uniquement comme interface de moteur de recherche.







Pour ce faire, Firefox "envoie à Mozilla de nouvelles données, notamment ce que vous tapez dans la barre de recherche, des données de localisation au niveau de la ville pour savoir ce qui est proche et pertinent, ainsi que si vous cliquez sur une suggestion et sur quelle suggestion vous cliquez". Bien que cela serait bien si Firefox Suggest était une expérience uniquement opt-in, ce n'est plus le cas, et les personnes soucieuses de la vie privée devraient envisager de désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :



1. Cliquez sur l'icône du menu "hamburger" dans Firefox et sélectionnez "Paramètres".

2. Sélectionnez "Confidentialité et sécurité" sur la gauche et faites défiler la liste jusqu'à "Barre d'adresse - Firefox Suggest".

3. Dans ce menu, vous pouvez désactiver les suggestions contextuelles qui nécessitent l'envoi de données à Mozilla. Vous pouvez également désactiver les suggestions basées sur l'historique de navigation, les signets et d'autres données conservées localement.

4. Dans ce menu, vous pouvez également descendre un peu plus bas jusqu'à "Firefox Data Collection and Use" pour désactiver l'envoi de données techniques et d'interaction à Mozilla.







Cela dit, certains utilisateurs peuvent ne pas se soucier de l'envoi de ces données à Mozilla et considérer que Firefox Suggest est une fonctionnalité pratique. De plus, la politique de confidentialité de Mozilla est généralement saine. En fait, elle explique explicitement que les données recueillies ne seront utilisées que de la manière autorisée par l'utilisateur.



Quoi qu'il en soit, la plupart des navigateurs collectent certaines données.



