Plusieurs cartes graphiques AMD Radeon RX 6600 personnalisées de XFX, PowerColor et ASRock font l'objet d'une fuite



De nouveaux modèles personnalisés pour la prochaine carte graphique Radeon RX 6600 Non-XT d'AMD ont fait l'objet de fuites, dont des variantes XFX, PowerColor et ASRock par Videocardz.







Les cartes graphiques personnalisées AMD Radeon RX 6600 Non-XT de XFX, PowerColor et ASRock sont dévoilées et seront lancées la semaine prochaine



L'AMD Radeon RX 6600 Non-XT devrait arriver sur le marché de détail la semaine prochaine, le 13 octobre, et avec elle, nous verrons une gamme de modèles personnalisés. Nous avons déjà vu les variantes Gigabyte qui présentent un PCB personnalisé et des conceptions de refroidissement, mais maintenant, les modèles personnalisés de XFX, PowerColor, et ASRock ont également fuité.



En commençant par XFX, la société va lancer sa XFX Radeon RX 6600 Speedster SWFT 210 qui a une conception à double fente et à double ventilateur. La carte graphique présente une belle couleur noire avec une plaque arrière étendue qui présente une découpe pour évacuer l'air chaud à l'arrière. La carte est alimentée par un seul connecteur à 8 broches et fera usage d'un design PCB personnalisé et d'un bel overclock d'usine.



PowerColor va proposer sa Radeon RX 6600 en deux versions personnalisées, le Hellhound et le Fighter. Le Hellhound est un modèle plus haut de gamme qui utilise une conception à double fente et à double ventilateur et qui est doté d'une plaque arrière à couverture complète. Les ventilateurs du Hellhound sont en acrylique avec des LEDs bleues pour mettre en valeur leur look. Le Fighter, quant à lui, est une variante standard qui ne comporte pas de plaque arrière et est livré avec des ventilateurs standard de couleur noire. Les deux cartes disposent d'un connecteur unique à 8 broches et utilisent un design de PCB personnalisé.



Enfin, nous avons les séries ASRock Radeon RX 6600 Challenger D et ITX. La Challenger D est dotée d'un design à double fente et à double ventilateur, tandis que l'ITX est dotée d'un design à double fente et à ventilateur unique. Les cartes présentent un design de PCB similaire qui est plus court que les deux autres modèles personnalisés mentionnés ici. La Challenger D a un refroidisseur qui s'étend au-delà du PCB tandis que la variante ITX est livrée avec un PCB plus compact et un design de refroidissement. Les deux cartes sont également alimentées par un seul connecteur à 8 broches.



Spécifications de la carte graphique AMD RX 6600



La carte graphique AMD Radeon RX 6600 devrait être équipée du GPU Navi 23 XL qui comprendra 28 unités de calcul ou 1792 processeurs de flux. La carte disposera également d'un cache Infinity de 32 Mo et d'une capacité de mémoire GDDR6 pouvant atteindre 8 Go sur une interface de bus de 128 bits. Les horloges du cœur seront maintenues à 2044 MHz en mode jeu et 2491 MHz en mode boost, ce qui devrait permettre d'obtenir des performances de calcul d'environ 9 TFLOPs.



La vitesse des broches sera maintenue à 16 Gbps, ce qui portera la bande passante totale à 256 Go/s. Selon les rumeurs, la carte graphique devrait offrir 30 MH/s pour le minage d'Ethereum et, en termes de performances synthétiques, la carte obtient 7805 points dans le test graphique 3DMark Time Spy. La Radeon RX 6600 Non-XT d'AMD aura également un TDP de 132W, soit une réduction de 28W par rapport à la variante XT. Nous sommes donc en présence d'une réduction de 15 % de l'horloge de base et d'une réduction de 21 % de la puissance.







La série AMD Radeon RX 6600 sera positionnée comme une solution de jeu 1080p haut de gamme. L'AMD Radeon RX 6600 XT a été lancé à un prix de 379 $ US, nous pouvons donc nous attendre à un prix d'environ 299 $ - 329 $ US pour la variante non-XT. Cela la place juste à côté de la GeForce RTX 3060 qui a un PDSF de 329 $ US, mais sur la base de la situation actuelle du marché, nous ne devrions pas nous attendre à ce que la carte soit vendue dans cette fourchette de prix, mais plutôt beaucoup plus cher. La carte devrait être lancée le 13 octobre en même temps que les revues, alors, attendez-vous à plus de détails dans la semaine à venir.



Gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series "RDNA 2" :







