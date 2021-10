APACER nous propose un nouveau SSD NVMe : Le AS2280P4U Pro NVMe M.2 SSD.



SSD NVMe M.2 avec connectivité PCI-Express 3.0 (x4). Quatre variantes sont disponibles dans les tailles de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To, toutes utilisant le facteur de forme M.2 2280.







Grâce à un dissipateur thermique en aluminium ultrafin, il abaisse la température du SSD jusqu'à 25 %. Par conséquent, il est possible de réduire la dégradation des composants causée par la chaleur tout en empêchant l'étranglement thermique. En outre, il comprend un nivellement global de l'usure, un système Smart ECC et une sécurité des données de bout en bout. La mémoire flash NAND est de type 3D NAND, avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 3 500 Mo/s, des vitesses d'écriture pouvant atteindre 3 000 Mo/s et des vitesses d'écriture aléatoire pouvant atteindre 360 000 IOPS.



Le temps moyen entre les défaillances est de 1,5 million d'heures, et le dispositif est couvert par une garantie de cinq ans. Les dimensions extérieures sont de 22 mm de largeur, 80 mm de profondeur et 2,25 mm de hauteur. En alternative, la variante "AS2280P4U" est également disponible sans le dissipateur thermique.



Pour plus d'informations :



- AS2280P4U Pro (256 Go/512 Go/1 To/2 To) : Cliquez ICI,

- AS2280P4U (256 Go/512 Go/1 To/2 To) : Cliquez ICI.



