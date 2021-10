ASUS nous propose une nouvelle clé USB Wifi : L’USB-AX56.



Elle sera disponible à la vente le 22 octobre 2021 sous le nom d'ASUS "USB-AX56", un dispositif esclave de réseau local sans fil compatible avec Wi-Fi 6, ce qui est une caractéristique peu commune pour une connexion USB.



















Mise à niveau instantanée vers la WiFi 6



La norme WiFi 6 offre une connectivité efficace qui répond aux exigences du nombre croissant d'appareils personnels et IoT connectés. L'adaptateur USB-AX56 USB offre à votre ordinateur portable ou PC une mise à niveau plug-and-play instantanée vers le WiFi 6.



Vitesse WiFi ultra-rapide



L'USB-AX56 est un client WiFi 6 bi-bande 2x2 qui vous permet de tirer pleinement parti des routeurs WiFi 6. Il offre une bande passante sans fil totale allant jusqu'à 1800 Mbps - 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 1201 Mbps sur la bande 5 GHz. L'USB-AX56 est donc jusqu'à 1,5 fois plus rapide qu'un client WiFi 5.



La formation de faisceaux améliore la portée du WiFi



Grâce à la formation de faisceaux, votre routeur peut localiser l'USB-AX56 afin de diriger un signal plus puissant dans la direction de votre appareil. La formation de faisceaux améliore la puissance du signal et donne donc à l'appareil une meilleure portée.



Sécurité réseau WPA3 améliorée



Successeur du protocole WPA2 bien établi, le WPA3 ajoute de nouvelles fonctionnalités qui simplifient la sécurité WiFi, tout en rendant vos connexions beaucoup plus sûres.



Plug-And-Play



USB-AX56 peut être facilement branché sur les ordinateurs portables ou les PC dotés d'un port USB pour lui donner toutes les capacités de la vitesse WiFi 6. USB-AX56 supporte une grande variété de systèmes d'exploitation, ce qui en fait le choix idéal pour tout ordinateur portable ou PC.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Le prix sera de : 85 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D