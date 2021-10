MSI nous propose un nouvel écran : Le Optix G273.



Un écran à cristaux liquides de jeu full-HD de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réaction de 1ms, conçu pour être utilisé dans des environnements de jeu. La technologie de synchronisation de l'affichage compatible avec NVIDIA G-Sync est prise en charge par le panneau LCD, qui est un système IPS.











Les paramètres les plus importants sont les suivants : luminosité de 300 nits, rapport de contraste de 1 000:1, couleurs d'affichage de 16,7 millions de couleurs, gamme de couleurs DCI-P3 94 %/sRGB 131 %, et angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés respectivement. DisplayPort 1.2ax1, HDMi1.4bx2 et une prise écouteurs x1 sont inclus dans la configuration de l'interface. Les fonctions correspondantes comprennent "Night Vision", qui améliore la vue dans des conditions de faible luminosité, "Anti-Flicker", qui supprime le scintillement de l'écran, et "Less Blue Light", qui minimise la lumière bleue, qui est l'une des principales causes de fatigue oculaire. Le support VESA peut accueillir un pas de 100x100 mm et le support peut être incliné de -5 à 20 degrés.



La hauteur est de 444,6 mm, et les dimensions extérieures sont de 614,95 millimètres par 225 millimètres par 444,6 millimètres et 4,5 kg. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce de vente de ce produit sur le marché national, selon le fabricant.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D