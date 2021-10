GALAX présente le châssis mATX REV-03.



GALAX, également connu sous le nom de marque KFA2 en Europe, a élargi ses gammes de produits en incluant des périphériques et des boîtiers de jeu en plus des cartes graphiques basées sur NVIDIA. GALAX présente le nouveau châssis GALAX REV-03 mATX, un boîtier micro-ATX compact qui supporte les cartes graphiques haut de gamme d'une longueur maximale de 335 mm et d'une épaisseur maximale de 2 fentes PCI. Le GALAX REV-03 a un intérieur et un extérieur de couleur blanche avec une bande RGB sur le panneau avant qui attire les gamers amateurs d'éclairage RGB. Alors que les panneaux supérieurs et latéraux sont tous parsemés de trous de ventilation, GALAX a ajouté des trous sur le côté du panneau avant pour améliorer la circulation de l'air.







Le GALAX REV-03 supporte les cartes mères micro-ATX et mini-ITX. En ce qui concerne les options d'alimentation, le boîtier compact ne supporte que les facteurs de forme SFX et SFX-L. Le châssis a deux options de montage pour les radiateurs de refroidissement liquide : le fond et le support amovible situé sur le côté qui est comme le support sur les boîtiers SilverStone SUGO 14 et SUGO 15. Cependant, il ne sera pas possible d'installer un radiateur sur le support si la carte graphique est montée verticalement, ce que le boîtier supporte à l'aide d'un câble riser qui doit être acheté séparément.



Le GALAX REV-03 utilise une conception de boucle sans outil pour ses panneaux latéraux qui permet aux constructeurs de fixer et de détacher facilement les panneaux. En ce qui concerne l'entrée/sortie frontale, le boîtier ne dispose pas d'un ensemble de connectivité plus moderne, avec des ports USB-A uniquement, ainsi que des boutons d'alimentation et de réinitialisation et des ports audio standard.



Disponibilité et Prix



GALAX n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. De même, pas d'informations sur le châssis REV-03 mATX chez GALAX ou sur le site de KFA2 pour le marché européen.



VORTEZ