Seasonic dévoile la mise à jour des alimentations FOCUS SPX 2021 et FOCUS SGX 2021.



Seasonic Seasonic dévoile la version actualisée de ses alimentations à petit facteur de forme FOCUS SPX (Platinum) et FOCUS SGX (Gold), dont la taille est plus compacte avec une longueur de seulement 100 mm (125 mm pour l'ancien modèle). La nouvelle alimentation FOCUS SPX (2021) de Seasonic sera disponible en noir et blanc (FOCUS SPX-750 uniquement) tandis que la nouvelle FOCUS SGX (2021) de Seasonic ne sera disponible qu'en noir.







Les alimentations FOCUS SPX (2021) et FOCUS SGX (2021) SFX sont toutes deux livrées avec un support adaptateur SFX vers ATX dans la boîte, ce qui permet de monter l'alimentation non seulement dans les boîtiers de facteur de forme SFX mais aussi dans les boîtiers ATX standard. La FOCUS SPX (2021) sera proposée en modèles 650W et 750W. La FOCUS SGX (2021) sera proposée en modèles 550W, 650W et 750W.











Les alimentations Seasonic FOCUS SPX (2021) et FOCUS SGX (2021) sont dotées de la commande de ventilateur hybride Seasonic qui offre trois modes de fonctionnement : Fanless Mode, Silent Mode, et Cooling Mode. Cela permet aux utilisateurs d'optimiser le refroidissement en fonction de leurs préférences, soit pour les performances, soit pour le silence, soit pour un bon équilibre des deux. Les deux unités PSU mises à jour sont équipées de ventilateurs FDB (Fluid Dynamic Bearing) haute performance, conçus pour tirer parti des effets d'absorption des chocs de l'huile.







Caractéristiques de l'alimentation Seasonic FOCUS SPX (2021) :



- Certifié 80 PLUS Platinum,

- Taille compacte SFX - 125 (L) x 100 (l) x 63,5 (H) mm,

- Régulation étroite de la tension,

- Conception de connexion sans câble,

- S3FC - Sans ventilateur jusqu'à 30 % de charge,

- Extensibilité SFX à ATX,

- Connecteurs plaqués or,

- Garantie 10 ans.



Caractéristiques de l'alimentation Seasonic FOCUS SGX (2021) :



- Certifié 80 PLUS Gold,

- Taille compacte SFX - 125 (L) x 100 (l) x 63,5 (h) mm,

- Régulation serrée de la tension,

- Conception de connexion sans câble,

- S3FC - Sans ventilateur jusqu'à 30 % de charge,

- Extensibilité SFX à ATX,

- Connecteurs plaqués or,

- Garantie de 10 ans.



Pour en savoir plus sur les nouvelles alimentations Seasonic FOCUS SPX (2021) et FOCUS SGX (2021) Series SFX, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- Seasonic FOCUS SPX (2021) Platinum-Rated SFX PSU : Cliquez ICI,

- Seasonic FOCUS SGX (2021) Gold-Rated SFX PSU : Cliquez ICI.



VORTEZ