ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le NX250.



Antec Inc, fournisseur californien de composants et d'accessoires informatiques haute performance pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, présente le NX250, le nouveau modèle de la série NX. Le mid-tower est désormais disponible au prix très abordable de 54.99 euros.















De plus, il dispose d'un panneau latéral en verre trempé et met les composants intégrés sous les feux de la rampe. Le boîtier d'entrée de gamme mesure 386 mm x 215 mm x 448 mm (P x L x H) et est compatible avec les cartes mères ATX, mATX et ITX. Le NX250 prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 310 mm et les radiateurs de CPU d'une hauteur maximale de 160 mm. Elle peut accueillir jusqu'à sept ventilateurs et est équipée en usine d'un ventilateur ARGB à l'arrière. En outre, la tour offre de la place pour un radiateur de 360 mm à l'avant et un refroidisseur de 120 mm à l'arrière du châssis. Le boîtier est équipé de filtres à poussière à l'avant, en haut et en bas, ce qui le rend facile à nettoyer.



Sept emplacements d'extension, deux cages à disques de 3,5 pouces (convertibles en baies de 2,5 pouces) et deux baies dédiées de 2,5 pouces offrent suffisamment d'espace pour les disques et les cartes. Le panneau I/O offre des boutons d'alimentation et de contrôle LED, un port USB 3.0, deux ports USB 2.0 et des prises audio Mic/HD.



