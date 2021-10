Gigabyte présente en avant-première la nouvelle chaise de jeu Aorus.



Il semblerait que le compte Twitter allemand de Gigabyte se soit rebellé et ait posté des photos d'une chaise de jeu Aorus de la société qui n'a pas encore été annoncée. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première chaise de jeu de Gigabyte, le nouveau design est plutôt différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et il semble qu'il soit extrêmement portable.















Peu d'informations ont été fournies, mais nous devinons que le nouveau fauteuil de jeu est principalement conçu pour les joueurs de console, en se basant sur le design général. Gigabyte a opté pour un design simple, bicolore, noir et blanc et la zone d'assise semble être recouverte de velours. Deux ports sont fournis pour faciliter l'assemblage, mais nous trouvons le manque de réglages un peu troublant.



Aucun mot sur la date de disponibilité de la nouvelle chaise de jeu de Gigabyte, mais nous nous attendons à ce que de plus amples informations soient révélées en temps voulu. Le slogan de la nouvelle chaise semble être "Jouez comme un pro, asseyez-vous comme un patron !".



TWITTER (Gigabyte_de)