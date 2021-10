MSI annonce un trio de moniteurs de jeu Optix MPG Series.

MSI annonce un trio de moniteurs de jeu Optix MPG Séries.



MSI, le premier fabricant mondial de matériel de jeu véritable, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter 3 nouveaux moniteurs de la série Esports : Optix MPG341QR, Optix MPG321UR-QD, et Optix MPG321QRF-QD. QD signifie Quantum Dot et les deux moniteurs QD sont équipés de la technologie Quantum Dot pour une meilleure performance des couleurs dans les jeux.







Ces 3 modèles sont dotés d'une dalle IPS avec un écran de 32 ou 34 pouces, d'une haute résolution, d'une fréquence de rafraîchissement élevée, d'une compatibilité avec les consoles de la prochaine génération, d'une intelligence de jeu et de nombreuses fonctionnalités adaptées aux joueurs. Les clients peuvent choisir les moniteurs en fonction de leurs préférences. L'Optix MPG341QR possède un écran IPS de 34 pouces avec une résolution UWQUHD (3440 x 1440) et un format d'image 21:9, ce qui est une excellente option pour les jeux sur grand écran. Ce moniteur est doté de nombreuses fonctionnalités réservées à MSI, comme Gaming Intelligence. Les utilisateurs peuvent également choisir le mode PBP avec un rapport d'aspect de 16:9 et 5:9 pour le jeu sur PC et sur smartphone.











L'Optix MPG321UR-QD et l'Optix MPG321QRF-QD sont des moniteurs de 32 pouces dotés de la technologie Quantum Dot. L'Optix MPG321UR-QD offre une résolution UHD (3840x2160) et supporte jusqu'à 144 Hz avec HDMI 2.1. Cette bête est un excellent compagnon pour les consoles next-gen. De plus, la fonction KVM 3.0 exclusive de MSI permet aux joueurs de régler les paramètres du moniteur avec un contrôleur de console.







D'autre part, l'Optix MPG321QRF-QD est équipé d'un panneau IPS rapide avec une résolution WQHD (2560x1440) et un taux de rafraîchissement de 175 hz. Il s'agit d'une excellente option pour les joueurs qui préfèrent jouer sur un moniteur WQHD de 32 pouces et qui recherchent un faible temps de réponse et de superbes couleurs. Un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 175 Hz peut offrir une meilleure expérience de jeu et des performances de jeu plus fluides que les moniteurs ordinaires de 144 Hz ou 165 Hz. Pour comprendre les spécifications et les différences de chaque moniteur.



Veuillez consulter le tableau de comparaison des spécifications :







Toujours en train de s'améliorer, MSI continuera à se remettre en question dans la conception des moniteurs de jeu et fera en sorte que vous ayez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



