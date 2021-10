XPG dévoile le portable de jeu XENIA 15 KC.



XPG dévoile sa dernière génération d'ordinateur portable de jeu XENIA, le XENIA 15 KC Gaming Laptop, alimenté par un processeur Intel Core de 11e génération, un GPU NVIDIA RTX 30, ainsi que de la mémoire et des SSD de marque XPG. XPG est un nouvel acteur sur le marché des ordinateurs portables de jeu puisqu'il a lancé son tout premier ordinateur portable de jeu, le XPG XENIA, l'année dernière. Aujourd'hui, XPG a collaboré avec Intel pour lancer le tout nouveau XPG XENIA 15 KC équipé d'un processeur Intel i7-11800H de 11e génération et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070.







L'ordinateur portable de jeu est équipé d'une mémoire XPG haut de gamme et d'un SSD pour offrir les meilleures performances. L'ordinateur portable de jeu XPG XENIA 15 KC est doté d'une dalle IPS de 15,6 pouces QHD (2560 x 1440) 165 Hz. XPG se vante également de l'utilisation d'un composé thermique en métal liquide pour offrir une excellente dissipation de la chaleur. L'ordinateur portable de jeu est doté des dernières technologies, notamment Thunderbolt 4, PCIe Gen4 SSD et Wi-Fi 6.











Des performances et une conception thermique exceptionnelles



Conçu en collaboration avec Intel, le nouveau XPG XENIA 15 KC tire pleinement parti du tout dernier processeur Intel i7 11800H de 11e génération, de la carte graphique NVIDIA RTX 3070, ainsi que de la mémoire et du SSD XPG haut de gamme, pour obtenir des performances de pointe. L'ordinateur portable est équipé d'une dalle IPS de 15,6 pouces QHD (2560 x 1440) 165Hz avec une couverture des couleurs sRGB de 100% pour une reproduction précise des couleurs pour la création de contenu.



Pour atteindre des niveaux de performance "Xtreme", le XPG XENIA 15 KC a amélioré sa conception thermique en utilisant un matériau d'interface thermique en métal liquide avec une efficacité de transfert de chaleur exceptionnelle. Cela permet de réduire les températures du cœur de 5° à 10 °C. La conception thermique globale est plus simple, plus légère et plus efficace que les plateformes surdimensionnées et plus lourdes.



Mémoire et stockage primés



Cet ordinateur portable de jeu est équipé d'un lecteur à état solide (SSD) primé XPG GAMMIX S70 1TB PCIe Gen4 M.2 2280. Le SSD prend en charge PCIe Gen4 sur NVMe 1.4 et offre des vitesses de lecture/écriture maximales soutenues allant jusqu'à 7000/6000 Mo par seconde. Le XENIA 15 KC est équipé en standard de 32 Go de mémoire XPG DDR4 3200Mhz.



Léger et portable



Les utilisateurs apprécieront la légèreté du XENIA 15 KC (<1,94 kg/4,2 lb) grâce à son châssis fin en alliage de magnésium qui ne fait que 20,5 mm d'épaisseur. L'ordinateur portable est équipé d'un clavier optique-mécanique à éclairage RVB avec une latence ultra-faible de seulement 0,2 ms.



Connectivité, sécurité et productivité étendue



L'ordinateur portable de jeu XPG XENIA 15 KC est entièrement équipé d'une sélection variée de ports d'E/S et de diverses options de compatibilité, notamment un port Thunderbolt 4, plusieurs ports USB 3.2 Gen 2 à haut débit, un port LAN 2,5 Gigabit, un port HDMI 2.1 et un lecteur de cartes SDXC. Il est également équipé d'un module Intel Wi-Fi 6 pour une connexion sans fil à faible latence.



En outre, l'ordinateur portable est équipé d'une caméra IR compatible avec Windows Hello qui facilite la connexion grâce à la reconnaissance faciale. Cette caméra IR HD est également idéale pour la création de contenu, la diffusion en direct et les conférences téléphoniques. Avec une grande batterie de 94 Whr, le XENIA 15 KC offre jusqu'à 7 heures d'autonomie pour la productivité et les jeux en déplacement.



Disponibilité et Prix



Le XENIA 15 KC de XPG est livré avec un abonnement d'essai gratuit d'un mois à Xbox Game Pass qui offre aux utilisateurs l'accès à plus de 200 titres de jeux. XPG n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



