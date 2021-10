Les processeurs AMD perdent 15 % de leurs performances de jeu avec Windows 11, la latence du cache L3 triple.



Apparemment, les processeurs AMD officiellement compatibles avec Windows 11 présentent une latence du cache L3 trois fois plus élevée avec le nouveau système d'exploitation. Le nouveau système d'exploitation casse également le système des "cœurs préférés" sur les processeurs AMD (UEFI CPPC2), dans lequel les deux "meilleurs" cœurs du processeur, qui peuvent supporter les fréquences de boost les plus élevées, sont mis en évidence pour le système d'exploitation, de sorte que la plupart du trafic léger peut leur être envoyé.







AMD et Microsoft ont fait cette découverte conjointement, et ont énuméré l'impact potentiel sur les performances des applications. L'augmentation de la latence du cache L3 affecte les performances des applications sensibles aux performances de la mémoire. Ils mettent également en garde contre une perte de 10 à 15 % des performances des jeux vidéo. D'autre part, un dysfonctionnement du système de "cœurs préférés" se traduirait par une réduction des performances dans les tâches légères, car le système d'exploitation ne sait pas quels sont les deux meilleurs cœurs du processeur. Heureusement, les deux problèmes peuvent être corrigés par des mises à jour logicielles, et AMD travaille avec Microsoft pour corriger les deux problèmes par le biais de Windows Update, dans un déploiement de mise à jour prévu en octobre 2021.



TECHPOWERUP