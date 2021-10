Les moniteurs MSI avec le support de Windows 11 Auto HDR sont listés.



Windows 11 est désormais disponible dans le monde entier. Windows 11 est une mise à jour majeure du système d'exploitation de Microsoft, que l'entreprise présente comme le meilleur système d'exploitation pour les jeux. Parmi ses fonctionnalités orientées vers les jeux, on trouve la nouvelle fonction Auto HDR. La fonction Auto HDR peut intelligemment faire passer les jeux uniquement en SDR au niveau HDR pour une meilleure gamme de couleurs et de luminosité. Dans cette optique, MSI dresse la liste de tous les moniteurs prenant en charge la fonction Auto HDR. En outre, MSI publie également un guide sur la façon d'activer Auto HDR sur Windows 11 ICI.







Windows 11 Auto HDR peut calculer automatiquement le contenu SDR et l'ajuster à une qualité proche de celle du contenu HDR. Cependant, il y a quelques points que vous devez savoir. La nouvelle fonctionnalité de Microsoft apporte de gros avantages aux joueurs. Elle permet aux joueurs de jouer à des jeux qui ne prenaient pas en charge le HDR et de les jouer en qualité HDR.



Vous trouverez ci-dessous la liste des moniteurs MSI qui prennent en charge le HDR :



Display HDR 600



- MEG381CQR Plus,

- MPG321QRF-QD,

- MPG321UR-QD,

- Summit MS321UP,

- Creator PS321QR,

- Creator PS321URV,

- Prestige PS341WU.



Display HDR 400



- MPG ARTYMIS 273CQR,

- MPG341CQR,

- MAG251RX,

- G251F,

- MPG ARTYMIS 273CQRX-QD,

- MPG341CQRV,

- MAG281URF,

- G251PF,

- MPG ARTYMIS 323CQR,

- MPG341QR,

- MAG281URV,

- MPG ARTYMIS 343CQR,

- MAG321QR.



Display HDR Ready



- NXG253R,

- MAG273,

- MAG301CR,

- MAG ARTYMIS 274CP,

- MAG2732,

- MAG301CR2,

- MAG ARTYMIS 324CP,

- MAG273R,

- MAG301RF,

- MAG272,

- MAG273R2,

- MAG321CURV,

- MAG272C,

- MAG274QRF,

- MAG322CQP,

- MAG272CQP,

- MAG274QRF-QD,

- MAG322CQR,

- MAG272CQR,

- MAG274,

- MAG322CR,

- MAG272CR,

- MAG2742,

- MAG342CQ,

- MAG272CRX,

- MAG274R,

- MAG342CQR,

- MAG272QP,

- MAG274R2,

- MAG272QR,

- MAG272R.



MSI continuera à mettre à jour les dernières nouvelles pour les nouveaux produits et les mises à jour. Veuillez suivre les canaux officiels de MSI et vérifier les pages de produits pour les mises à jour.



