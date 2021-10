Kingston est le 1er fournisseur tiers à recevoir la validation de la plate-forme Intel pour les mémoires DDR5.



Tous les 7 ans, une nouvelle génération de DRAM arrive sur le marché. Il y a quelques mois déjà, Kingston Technology, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, déclarait être prêt à dévoiler ses modules de DDR5. Et le constructeur annonce aujourd’hui avoir reçu la validation de la part d’Intel ce qui permet de garantir la compatibilité entre les solutions mémoire DDR5 UDDIMS de Kingston et les plateformes d’Intel. Kingston est le premier fournisseur tiers à recevoir cette approbation et peut ainsi préparer le lancement commercial de ses modules DDR5.







Kingston Technology Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits et solutions technologiques de mémoire, annonce aujourd'hui que ses prochaines mémoires DDR5 UDIMMS ont reçu la validation de la plate-forme Intel. Il s'agit de la première étape, sans doute la plus importante, de la validation de la compatibilité entre les solutions mémoire DDR5 de Kingston et les plateformes Intel utilisant la DDR5.



Le portefeuille de mémoires DDR5 de Kingston sera le premier d'une série de solutions de haute performance, de faible à haute capacité et à facteurs de forme multiples, destinées à soutenir les plates-formes basées sur la DDR5 qui feront leur apparition l'année prochaine. Après avoir développé la nouvelle génération de mémoire DDR, Kingston fournit plus de 10 000 échantillons de DDR5 UDIMM aux principaux fabricants de cartes mères et partenaires technologiques pour soutenir le lancement de la plateforme. En soutenant ses partenaires dès le début, Kingston contribue à jeter les bases d'un lancement de produit réussi.



Depuis plus de trois décennies, Kingston est la marque de mémoire que les clients choisissent pour alimenter leurs systèmes. En début de semaine, Kingston a annoncé qu'il avait été classé premier fournisseur de modules DRAM tiers dans le monde, selon le dernier classement par chiffre d'affaires du cabinet d'analyse TrendForce. C'est la 18e année consécutive que la société occupe la première place, ce qui conforte Kingston dans sa position de leader sur le marché. Avec le lancement de nouvelles plates-formes à l'horizon, Kingston se prépare à mettre sur le marché une gamme de modules de mémoire DDR5 offrant des améliorations en termes de performances, d'intégrité des données, de densité et d'évolutivité pour les années à venir.



"Nous sommes impatients de dévoiler notre dernière gamme de produits DDR5 et nous avons réalisé d'importants investissements pour permettre ce lancement ", déclare Bernd Dombrowsky, VP Sales & Marketing, Kingston EMEA. "En nous approvisionnant rapidement en composants lors d'une pénurie mondiale et en améliorant notre infrastructure de production avec les dernières plates-formes DDR5, nous sommes en mesure de répondre à une demande importante. Du partenaire à l'utilisateur final, Kingston est avec vous, et est là pour prendre la tête de la prochaine génération de mémoire."



