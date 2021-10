THE GURU3D nous propose : MSI Afterburner en version 4.6.4 Bêta 4.



Guru3D et MSI ont travaillé dur sur AfterBurner, aujourd'hui, nous publions une mise à jour cette révision de l'Afterburner, cette application a réussi à assurer la position de leader sur les utilitaires de carte graphique.



MSI Afterburner est l'utilitaire ultime pour les cartes graphiques, développé par l'équipe de Guru3D RivaTuner. Les versions bêta ont parfois une limite d'expiration, mais pas les versions stables et finales. Nous recommandons toujours d'utiliser une version finale. Nous avons écrit un guide d'overclocking de la série GeForce GTX ici même, car au fil du temps, un certain nombre de choses ont changé, comme le tweaking basé sur les courbes ainsi que le tweaking automatisé.



De plus, nous avons également mis à jour RTSS, notre serveur de statistiques qui permet la superposition avec MSI AfterBurner pour offrir un support de superposition DirectX 12. Veuillez lire les notes de publication complètes pour connaître tous les changements (car il y en a beaucoup). Amusez-vous bien à les modifier. Votre superposition ne fonctionne plus après une mise à jour ? Veuillez effectuer une désinstallation complète de RTSS et d'AfterBurner (avec suppression des profils), puis effectuez une installation PROPRE.







Note à l'attention des autres médias et des tiers non affiliés : Ceux qui tentent de créer des liens profonds et/ou de distribuer notre logiciel en le téléchargeant sur leurs propres serveurs doivent s'abstenir de le faire. Seuls Guru3D.com et MSI sont légalement autorisés à distribuer MSI Afterburner ; il en va de même pour le serveur de statistiques Rivatuner, l'application Rivatuner CORE et les fichiers liés à RTSS.



Notre conseil est simple : si la version n'est pas publiée ici sur Guru3D.com dans la section des nouvelles ou des téléchargements, il ne s'agit pas d'une version publique officielle, ce qui vous expose à des risques, voire à télécharger une version vulnérable sur un site Web externe. Pour cette seule raison, soyez très prudent si vous téléchargez MSI Afterburner à partir d'une partie externe. Notre distribution est sûre, et c'est le seul moyen pour vous de savoir si les téléchargements n'ont pas été trafiqués, s'ils sont instables ou même vulnérables.



MSI Afterburner 4.6.4 (Bêta)



- Ajout d'un nouveau GPU NVIDIA à la base de données matérielle.

- Ajout de la prise en charge de la nouvelle disposition de la mémoire partagée, introduite dans RivaTuner Statistics Server v7.3.2 beta 4.

- Améliorations mineures dans l'implémentation de la surveillance des icônes de la barre d'état, afin d'éviter le flou des icônes de la barre d'état dans les modes DPI élevés.

- Ajout d'une solution de contournement pour un problème interne de DirectInput, qui pourrait faire en sorte que le gestionnaire de touches de raccourci cesse de traiter correctement les touches de raccourci après le verrouillage/déverrouillage du PC. Pour contourner ce problème, MSI Afterburner réinitialise l'état du gestionnaire de raccourcis après la transition de l'écran de verrouillage.

- Le serveur de statistiques RivaTuner a été mis à niveau vers la version 7.3.2 beta 5.

- Ajout du contrôle de la tension pour les cartes graphiques de référence AMD RADEON RX 6700 XT.

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU Intel de 11e génération

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU mobiles AMD Ryzen

- Correction du problème de l'absence de capteur de température de la mémoire sur les cartes graphiques AMD RADEON 5700 / 5700 XT series.

- Augmentation de la limite d'overclocking de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30x0.



