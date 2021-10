Nokia lance une tablette Android abordable avec un écran 2K de 10,4 pouces.



Le retour de Nokia sur le marché des téléphones via HMD n'a pas été tout à fait ce que la plupart des fans de Nokia espéraient, bien que la société se soit taillée une étrange niche de milieu à bas de gamme. Aujourd'hui, la société a annoncé sa première tablette, appelée T20, qui se retrouve dans le même type de marché que la plupart de ses téléphones, bien que le prix soit quelque peu attractif.







Le T20 est doté d'un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 1 200 x 2 000 pixels et un rapport d'aspect 5:3 plutôt inhabituel. Le dos est en aluminium et l'écran est recouvert de verre trempé, mais sans aucun nom de marketing fantaisiste. Le choix du SoC est plutôt intéressant, puisque Nokia a opté pour un Unisoc T610, qui a déjà quelques années. Malgré tout, il comporte deux cœurs Arm Cortex-A75 et six Cortex-A55, tous cadencés à 1,8 GHz, ce n'est donc pas une puce de bas étage, même si le GPU Mali G52 MP2 ne sera pas extraordinaire pour les jeux plus exigeants, compte tenu de la résolution de l'écran.



Nokia propose deux UGS principales du T20, bien que cela semble dépendre de la région. La différence est le support 4G ou non, mais il y a des UGS avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage, avec un emplacement pour carte micro SD offrant un support pour des cartes mémoire jusqu'à 512 Go. Parmi les autres caractéristiques, citons le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth 5.0, un port USB-C, bien qu'il soit limité aux débits USB 2.0, et une prise audio de 3,5 mm. Une paire de haut-parleurs stéréo est intégrée et le système audio OZO de Nokia est pris en charge par une paire de microphones intégrés. Un appareil photo frontal de 5 mégapixels et un appareil photo arrière de 8 mégapixels avec un flash LED complètent les caractéristiques. Il convient de noter que le modèle 4G est également équipé d'un GPS.



La batterie, d'une capacité de 8 200 mAh, offre une autonomie de 7 à 15 heures, selon l'utilisation. Curieusement, Nokia ne fournit qu'un chargeur de 10 W, même si la charge de 15 W est prise en charge. Nokia promet deux ans de mises à jour du système d'exploitation, mais comme Android 11 est le système d'exploitation d'expédition, cela signifie que ce n'est pas aussi attrayant que cela aurait pu l'être, bien que les mises à jour de sécurité soient promises pour une année supplémentaire.



Le prix commence à 249,99 $ US pour la version Wi-Fi uniquement, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et semble être le seul SKU que le marché américain reçoit. En Europe, les choses sont plus compliquées, car les prix varient d'un pays à l'autre, mais attendez-vous à payer environ 249-269 € pour la version 4G maximale et environ 30-40 € de moins pour la version Wi-Fi. Nokia ne propose qu'une seule option de couleur, Deep Ocean. Les premières critiques indiquent que le T20 est performant en termes d'autonomie et d'affichage, mais que les performances pourraient être meilleures.



TECHPOWERUP