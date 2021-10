Creative annonce la carte Sound Blaster Audigy Fx V2.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui la sortie de Sound Blaster Audigy Fx V2, le dernier-né de sa série bien établie de cartes son Sound Blaster. La carte Sound Blaster Audigy Fx V2 est un véritable lifting par rapport à son prédécesseur, le Sound Blaster Audigy Fx, qui était déjà un best-seller en soi. Cette carte son présente des améliorations de la qualité audio (y compris une option de mise à niveau via une carte fille) et le kit SmartComms polyvalent pour des appels en ligne transparents. La carte Sound Blaster Audigy Fx V2 est tout simplement le meilleur choix parmi les options de mise à niveau audio rentables pour les PC.



















La carte Sound Blaster Audigy Fx V2 est alimentée par la technologie Sound Blaster Acoustic Engine, qui délivre un son surround 5.1 de haute qualité et une haute résolution de 24 bits 192 kHz. Couplée à son convertisseur numérique-analogique haute-fidélité capable d'atteindre une plage dynamique de 120 dB, cette carte son est un pur délice pour les oreilles des utilisateurs qui cherchent à améliorer le son de leur carte mère pour les films, les jeux et la musique. Le mode " Scout ", une caractéristique essentielle de Sound Blaster, améliore les signaux audio dans les jeux pour que les utilisateurs aient une longueur d'avance sur leurs adversaires pendant les combats.



Cette carte son prend en charge les canaux discrets 5.1 sur les haut-parleurs, ainsi que le surround virtuel 5.1 sur les casques (jusqu'à 600 Ω). Pour les utilisateurs qui en veulent encore plus, la carte fille Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro est disponible séparément comme option de mise à niveau - les utilisateurs peuvent profiter d'un son surround 7.1 complet, d'une lecture de haute qualité DSD256 et d'un port de sortie optique pour encore plus de connectivité.



Avec un facteur de forme compact et à mi-hauteur, la Sound Blaster Audigy Fx V2 est 16% plus petite que le modèle précédent. Elle est également livrée avec des supports interchangeables pleine hauteur et demi-hauteur dans la boîte, ce qui facilite plus que jamais l'intégration d'une carte son dans un PC.



La Sound Blaster Audigy Fx V2 est bien plus qu'une carte son classique ; le kit SmartComms est une suite de fonctions de communication intelligentes destinées à simplifier la façon dont les utilisateurs communiquent pendant les conférences téléphoniques et les chats en ligne. Grâce à des fonctions telles que VoiceDetect, NoiseClean-in et NoiseClean-out, les utilisateurs n'ont plus à se préoccuper des commandes du microphone et bénéficient d'une clarté constante lorsqu'ils parlent à d'autres personnes sans être dérangés par des bruits de fond gênants.



Disponibilité et Prix



Les deux cartes sont disponibles sur Creative.com. Le prix du Sound Blaster Audigy Fx V2 est de : 79 Dollars ; celui du Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro est de : 25 Dollars.



TECHPOWERUP