Les sorties Netflix de la semaine #66.







Family Business – saison 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Tandis que Jo, Gérard et Olivier s’adaptent à leur nouvel environnement, un homme de poigne exige un entretien avec Jaurès. Aïda tente de percer un secret de famille.



Sexy Beast -Saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Lassés des rencontres superficielles, d’authentiques célibataires décident de changer d’apparence grâce à un maquillage élaboré pour voir si le charme opère malgré tout.



Diamant noir



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Après le décès de son père, un fils se retrouve pris dans un entrelacs mortel de duperie et de violence en revisitant le passé de sa famille de diamantaires.



Voici la liste complète des films et séries de cette semaine :



- Escape the Undertaker (Interactif),

- Remember you – Saison 1,

- Killer Game,

- Breaking in,

- Du génie sous la Toque,

- Love is blind : Brésil,

- Bad Sport : la triche organisée – Volume 1,

- La voie du tablier – Saison 2,

- Au nom de la vengeance – Saison 1,

- La prophétie de l’horloge,

- The Billion Dollar Code – Saison 1,

- Sexy Beast – Saison 2,

- Pokémon, le film : les secrets de la jungle,

- Family Business – Saison 3,

- Contes grinçants et grimaçants – Saison 1,

- Diamant noir,

- Pierre Lapin,

- Burari : le mystère d’une tragédie familiale,

- Rancune (Grudge),

- Pretty Smart,

- Angeliena,

- Mon frère, ma sœur,

- Blue Period,

- Jurassic World : Fallen Kingdom,

- Hometown Cha-Cha-Cha,

- Les Babysitters – Saison 2,

- The king’s affection – Série.



VON GURU