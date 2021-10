TECHPOWERUP nous propose le test du : AMD Ryzen 5 5600G.







AMD a lancé ses processeurs Ryzen 5000G plus tôt cette année pour les intégrateurs de systèmes et les OEM - le marché du bricolage a dû attendre un peu plus longtemps, jusqu'en août. Dans notre couverture du jour de lancement, nous vous avons présenté une revue du Ryzen 7 5700G. Aujourd'hui, c'est au tour du Ryzen 5 5600G. Les nouveaux processeurs sont conçus pour combler les lacunes importantes de la gamme de processeurs de bureau Ryzen 5000 d'AMD, sans empiéter sur les processeurs de bureau " Vermeer " de la série 5000X, qui ne disposent pas de graphiques intégrés.



Les processeurs de la série 5000G comportent jusqu'à huit cœurs de processeur basés sur la dernière microarchitecture "Zen 3", ainsi qu'une solution graphique intégrée basée sur "Vega", qui a depuis été mise à jour avec des améliorations en matière d'affichage et de codecs et une augmentation de la vitesse d'horloge.



Au cœur des Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G se trouve le nouveau silicium 7 nm "Cezanne" qui a fait ses débuts avec les processeurs mobiles de la série Ryzen 5000. Cette puce monolithique est dotée d'un CPU 8 cœurs/16 threads, d'un iGPU Vega avec jusqu'à huit unités de calcul, de moteurs d'affichage et multimédia mis à jour et d'une mémoire de dernière génération. Pour le Ryzen 5 5600G dont nous parlons aujourd'hui, AMD a désactivé deux des cœurs du CPU et fixé le nombre de shaders IGP à 448, contre 512 sur le 5700G.







Outre l'augmentation de l'IPC du nouveau cœur du processeur Zen 3, le Cezanne bénéficie du plus grand changement de conception de cette génération, à savoir l'abandon par AMD des complexes à quatre cœurs et le regroupement des huit cœurs dans un seul grand CCX avec un cache L3 commun. Cela améliore considérablement la communication entre les cœurs, le transfert des threads entre les cœurs et les performances multithread en général. De plus, comme la "partition" CCX a été supprimée, les 8 cœurs Zen 3 partagent un seul cache L3 de 16 Mo. Cela signifie que le processeur entier a seulement la moitié du cache du Ryzen 5000X Vermeer, qui offre 32 MB L3.



Contrairement aux autres processeurs Zen 3 qui disposent de PCIe 4.0, les APU Ryzen 5000G sont équipés d'une interface PCI-Express 3.0. Il y a 16 voies pour l'emplacement graphique PCI-Express, plus quatre pour un emplacement M.2 NVMe connecté au CPU, et quatre vers le bus du chipset. Par rapport aux anciens APU Ryzen et même au Cezanne mobile, c'est quand même une amélioration car ces derniers n'avaient que PCIe 3.0 x8 pour les graphiques externes. L'autre grand changement concerne les optimisations apportées aux contrôleurs de mémoire DDR4 à double canal, qui sont capables d'atteindre des fréquences de mémoire encore plus élevées.



Dans la pile de produits AMD, AMD positionne le Ryzen 7 5700G un cran en dessous du Ryzen 7 5800X, et le Ryzen 5 5600G juste en dessous du Ryzen 5 5600X. Le 5700G comble l'absence d'un "Ryzen 7 5700X" (un successeur du populaire Ryzen 7 3700X), tandis que le 5600G a la tâche tout aussi importante de succéder au Ryzen 5 3600, qui a connu un immense succès. L'argument d'AMD est que la conception monolithique du silicium Cezanne présente des avantages inhérents, tels que des latences plus faibles puisque les cœurs du CPU, l'interface mémoire et le PCIe se trouvent sur la même puce. Les deux puces sont livrées avec des multiplicateurs déverrouillés, vous pouvez donc essayer de les overclocker.



Voici la fiche technique :







Proposé à 260 Dollars, le Ryzen 5 5600G n'est pas bon marché et subit la forte concurrence du Core i5-11600K d'Intel et du Ryzen 5 5600X d'AMD.



Pour lire la suite du test : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP