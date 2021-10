Google va activer la vérification de sécurité en deux étapes par défaut pour 150 millions de comptes.



Les mots de passe font désormais partie de notre vie quotidienne. Il semble que tout en exige un et nous sommes souvent obligés de nous gratter la tête en essayant de nous rappeler si c'était "password123" ou "123password". Or, un mot de passe fort est la première ligne de défense de notre vie numérique.







À l'occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, Google explique comment il rend vos connexions plus sûres. Google vérifie quotidiennement un milliard de mots de passe afin de protéger les comptes contre le piratage. Chrome, Android et l'application Google intègrent directement le gestionnaire de mots de passe de Google, qui utilise les technologies les plus récentes pour assurer la sécurité de vos mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe permet également de ne pas se gratter la tête, car il facilite la création et l'utilisation de mots de passe forts et uniques sans qu'il soit nécessaire de les répéter ou de se les rappeler.



Les utilisateurs d'iOS ne doivent pas se sentir exclus. Vous pouvez sélectionner Chrome pour remplir automatiquement les mots de passe enregistrés dans d'autres applications également. Au lieu de passer du temps à taper un mot de passe pour chaque site, vous pouvez y accéder d'un simple toucher. Si vous souhaitez utiliser la fonction de génération de mots de passe de Chrome sur iOS, sachez qu'elle sera bientôt disponible.







On vous a probablement demandé si vous souhaitiez mettre en place une deuxième forme d'authentification lors de la définition d'un mot de passe. Cela peut réduire considérablement les chances qu'un pirate accède à votre compte. Depuis des années, Google est à la pointe de l'innovation en matière de vérification en deux étapes (2SV). La vérification en deux étapes est la plus efficace lorsqu'elle combine à la fois "quelque chose que vous connaissez" (mot de passe) et "quelque chose que vous avez" (comme votre téléphone). Google a simplifié l'utilisation de la vérification en deux étapes avec une invite Google, qui nécessite une pression sur votre appareil mobile. Google a commencé à activer ses protections de sécurité par défaut, car il estime que c'est le meilleur moyen de garantir la sécurité de ses utilisateurs. D'ici à la fin de 2021, Google espère inscrire automatiquement 150 millions d'utilisateurs supplémentaires de Google à 2SV et exiger que 2 millions de créateurs YouTube l'activent.



L'utilisation de clés de sécurité constitue un autre volet de l'action de Google en matière de sécurité. Les clés de sécurité sont une autre forme d'authentification qui exige que l'utilisateur tape sur sa clé en cas de tentative de connexion suspecte. Google s'est associé à des organisations pour fournir gratuitement des clés de sécurité à plus de 10 000 utilisateurs à haut risque cette année. Pour rendre les clés de sécurité encore plus accessibles, Google a intégré cette fonctionnalité aux téléphones Android et à l'application Google Smart Lock sur les appareils Apple. Plus de deux milliards d'appareils dans le monde utilisent aujourd'hui la technologie 2SV.



Google ne s'est pas arrêté là. Il a récemment lancé One Tap et une nouvelle famille d'API d'identité appelée Google Identity Services. Ceux-ci utilisent des jetons sécurisés plutôt que des mots de passe, permettant aux utilisateurs de se connecter à des sites Web et des applications partenaires, comme Reddit et Pinterest.



