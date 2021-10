RTX 3090 Super, RTX 3070 Ti 16GB et RTX 2060 12GB : Sortie au mois de janvier 2022.



Nvidia semble travailler sur un nouveau fleuron de la série RTX 3000. Une source affirme que le camp vert est en train de développer la RTX 3090 Super, qui pourrait être commercialisée dans un avenir proche.







Une GeForce RTX 3090 Super, avec 10 752 cœurs CUDA, 21 GBit/s de RAM et une puissance graphique totale de 450 watts, serait en préparation, selon la fuite. La RTX 3090 possède 10 496 cœurs CUDA, tandis que la RTX 3090 Super possède 10 752 cœurs CUDA, ce qui rend la RTX 3072 un peu plus rapide. Les horloges n'ont pas encore été déterminées, il est probable que l'ajout de 256 cœurs n'aura pas un impact significatif sur les performances. Une consommation plus élevée peut suggérer des vitesses d'horloge plus rapides, pourtant plus de puissance est également nécessaire pour une mémoire plus rapide, c'est pourquoi la consommation est plus élevée.



Le fait qu'il y aurait des cartes RTX 30 avec une mémoire vive de 21 Gbit/s avait déjà été signalé par Micron plus tôt dans l'année. Une RTX 3090 avait alors été annoncée par le fabricant de mémoire, avec une vitesse de mémoire comprise entre 19 et 21 Gbit/s. La mémoire Gddr6x utilisée par la première version de la RTX 3090 que Nvidia a publiée avait une vitesse de 19,5 Gbit/s. Si la RTX 3090 Super était équipée d'une mémoire de 21 GBit/s, la bande passante de la mémoire grimperait à 1008 Go/s, ce qui représente une augmentation significative. Avec la RTX 3090, cela se traduit par une bande passante de 936 Go/s.







La RTX 3090 Super sera différente de la RTX 3090 ordinaire sur un certain nombre de points, dont les plus notables sont ses 10752 Cuda Cores au lieu de 10496 et sa VRAM GDDR6X de 21Gbps, par opposition aux 19,5Gbps utilisés par le modèle standard. En outre, il a été spéculé qu'il n'inclurait pas NVLink, mettant ainsi un terme à cette technologie.



Voici les fiches techniques :







Après avoir entendu des rapports concernant diverses nouvelles cartes graphiques Nvidia, y compris une RTX 2060 12GB et une RTX 3090 Super, le filtre hongxing2020 affirme maintenant que les débuts de ces deux cartes graphiques, ainsi qu'une RTX 3070 Ti 16GB, ont déjà été confirmés en interne par la société. au mois de janvier 2022 Selon les spéculations précédentes, la RTX 2060 12GB et la RTX 3070 Ti 16GB conserveront les mêmes caractéristiques que leurs modèles originaux, à l'exception de la VRAM, qui sera augmentée de deux fois. La quantité de Cuda Cores, les fréquences, le TDP et d'autres caractéristiques resteraient les mêmes.



THE GURU3D