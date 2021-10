ANTEC nous propose un nouveau boitier : Le NX420.



Antec Inc, l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, présente le NX420, le nouveau modèle de la série NX. Le Mid-Tower est désormais disponible en magasin au prix compétitif de 55 £ (prix de détail recommandé, TVA comprise).



















La série NX d'Antec offre un large choix de boîtiers de jeux dotés d'un éclairage LED et d'un panneau avant au design accrocheur. Le nouveau boîtier NX420 est doté d'un panneau latéral en verre trempé et met les composants intégrés sous les feux de la rampe. Ce boîtier d'entrée de gamme mesure 416 X 221 X 463 mm (P x L x H) et est compatible avec les cartes mères ATX, mATX et ITX. Le NX420 prend en charge les cartes VGA d'une longueur maximale de 330 mm et les radiateurs d'une hauteur maximale de 175 mm.



Il offre de l'espace pour un total de six ventilateurs de 120 mm et est équipé en usine d'un ventilateur ARGB de 120 mm. En outre, le NX420 offre de la place pour un refroidisseur d'eau de 360 mm à l'avant, un refroidisseur de 240 mm en haut et un refroidisseur de 120 mm à l'arrière du châssis. La disposition des composants et la conception de la grille ouverte sur le panneau avant garantissent également un flux d'air idéal. Les effets ARGB peuvent être réglés à volonté par simple pression sur un bouton. Warden.



Sept emplacements d'extension, deux baies pour disques durs de 3,5 pouces (convertibles en SSD de 2,5 pouces) et quatre baies dédiées de 2,5 pouces offrent suffisamment d'espace pour les disques et les cartes. Les ports USB 3.0 et USB 2.0 en façade offrent des options pratiques pour connecter une grande variété de périphériques aux cartes mères les plus récentes.



TECHPOWERUP